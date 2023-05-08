新唐第一季營收89.56億元，季減少6%、年減少16.3%，單季每股淨利1.6元，毛利率相較第一季持平。第一季產品組合上，消費性產品及智慧型手機需求尚未回溫，由21%減少至18%，車用增加至50%。

毛利率部分，由於目前市場狀況仍不明朗，新唐表示，第一季毛利率相對去年第四季持平，本季毛利率是不是最低點公司以較保守態度去看。市場需求不如預期時，價格競爭是存在的，但新唐也持續在做cost-down，但效益會慢一些，另外，今年要維持40%毛利率是需要較大努力，但長遠來看在成本效益出來後仍樂觀。

各產品應用領域上，新唐表示，手機、消費用電子還是很弱，PC部分則有好一點，工控、車用需求一直都不錯，但是車用已經有部分客戶坦言目前已經布去年同期弱，所以車用這部分要持續觀察。

新唐進一步談到，現在以第二季、第三季來說，比較明確的應用仍是汽車這塊，至於消費性/PC/通訊等，日本有個產品線主要做手機相關應用(歸在通訊領域)，所以壓力比較大，只是，車用供給對比去年仍有一定程度緩解，不排除有廠商進行手上庫存調整的可能性。

MCU(微控制器)在大陸市場價格競爭激烈，新唐表示，大陸過去幾年新增的MCU廠商非常多，包含Tier 1~Tier 3都有，且看到很多Tier 2~3開始去搶Tier 1份額，稱作內捲化趨勢。新唐目前不處於這塊競爭中，中國佈局從過往消費性逐步轉成工控相關產品，市佔率也比過往大不少，當然，在廠商數眾多下不諱言多少還是要價格壓力，新唐會針對特定合作廠商價格協商，以保持產品在市場上競爭。

新唐表示，大部分客戶仍舊採取觀望、保守的下單態度，長期訂單能見度有限，再者，終端復甦不如預期，庫存調整問題仍將持續。但車用、工控部分相對穩健，BMIC在大陸Tier 1 BMS客戶導入，本季度已開始量產；應用於日本電動腳踏車市場的MCU也開始量產；自主移動機器人AMR的TOF Sensor於本季也導入大陸新客戶。

新產品布局上，新唐表示，台灣主要是MCU、PC產品，市場趨勢大家應該都有足夠資訊。日本那邊比較值得期待，從日本帶出到全世界，成長性可期。另外，電動車電池保護IC成長幅度非常高、USB 4 re-timer近期也有較大突破。因此，在第四季開始可以看到較大貢獻。