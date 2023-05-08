全台灣7日迎來首波梅雨鋒面，為北台灣水庫帶進水量，北區水資源局指出，這波降雨為桃園石門水庫增加470萬噸水量，另為新竹寶山及寶二水庫系統帶進200萬噸水量，而中央氣象局預估5月中旬還會有一波降雨，將對桃竹地區供水穩定有助益。

北水局副局長郭耀程指出，這一波降雨桃園石門水庫集水區降下15.8毫米雨量，5月6日早上7點統計至5月8日下午4點為止，預估為水庫增加470萬噸水量，目前蓄水量7431噸，與6日上午蓄水量相當，因石門水庫蓄水區範圍較大，目前仍逐步入流中，而現在的入流量大於出流量，所以石門水庫蓄水率仍持續上升中，北水局將持續監控，將水源流在水庫中。

他也說，至於新竹地區這波降雨共降下72.9毫米雨量，預估為新竹寶山、寶二水庫帶進200萬噸水量，目前2水庫合計蓄水量2164萬噸，相較於本月6日蓄水量增加67萬噸，目前8日下午4點蓄水率為59.3％，在這波降雨後極有可能水位持續上升，可望突破60％蓄水率，新竹地區供水包含4月19日及5月7日的降雨後，會更穩定供水，請民眾放心。

郭耀程表示，北水局加強水情監控，穩定供水從梅雨季延長到今年颱風季節，而中央氣象局預估5月中旬還會有一波降雨，這波將與預計對桃園與新竹地區水情會更有幫助，期盼度過今年的旱象挑戰。