由於NAC海外市場業績成長不斷攀高，促進為非大陸的海外市場四月營收較去年同期成長了兩倍，其中泰國柬埔寨成長了九倍；馬來西亞、菲律賓及新加坡則成長三倍。而國內的代理品自從2021年第一季陸續開始代理諾華呼吸道產品、Celltrion心血管產品及Tolmar的泌尿科產品後，持續進藥新的醫療機構進而成長顯著。尤其健喬代理Tolmar用於晚期前列腺癌紓解治療的癌立佳Eligar，自2021年底接手後單月業績已經成長了五成。除了穩固了健喬在台廠泌尿領域的冠軍地位，也讓健喬成為國外藥廠進入台灣泌尿科領域市場最可信賴的經銷商。

健喬子公司益得(6461)近期在台上市的欣必復(Synbufo)也是台廠唯一開發成功的複方(Budesonide與Formoterol組成的成分)MDI(定量噴霧劑)，由於益得有拓展國際市場的研發及製造能力，未來透過自行研發(自身成長)、策略聯盟及持續購併三大方向來建立完整的Portfolio，將實現健喬集團成為吸入劑國際市場具競爭力供應商的長期目標。

健喬去年全年營收成長達36%，儼然是非常高的基期，然而在國內國外市場雙雙報捷下，前四月營收年成長仍然有接近三成的成長，接下來時序開始邁入藥業淡季，但依四月營業天數僅僅17天仍然出現淡季不淡的情況，可以預見接下來數月營收高成長仍值得期待。