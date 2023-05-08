以「改革派」為首的新光董事洪士琪，今正面回應吳東進今公開發表的「致新光金50萬股東公開信」，認為吳東進再次干預新光金控決策，企圖以合併假議題，掩蓋新光金控績效不彰、有愧員工及股東之事實，更妄稱已掌握三分之二股份以動搖全體股東企盼改革之決心。

洪士琪也指出，新光金2022年4月以9.52元發行之GDR，現今甚至僅餘8.42元，股東權益明顯受損，今年預計尚須增資2、300億元，未來面臨2026年接軌IFRS17、ICS 2.0 前亦有鉅額增資壓力，這絕非單一個人增資即可因應，而是要全體50萬名股東共同承擔面對。

針對吳東進今在公開信中說已掌握三分之二股份，洪士琪也表示，實屬妄言，企圖混淆視聽、誤導股東，新光金控之股東結構，依公開資訊，國內散戶股東約佔50餘%、外資股東約18％，何來吳東進所稱「已經掌握新光集團相關事業所擁有之新光金控股份的三分之二」？如為屬實，吳東進先生恐有未依金管會辦法「據實申報同一人同一關係人」之虞。

以下為洪士琪為首的「改革派」回應全文：

新光金控本次股東會只涉及三年一次之董事改選，並無任何合併議案；然今日新光金控前董事長吳東進先生於媒體之發文，不僅未正視檢討其過往經營新光金控之問題，反而再次干預新光金控決策，企圖以合併假議題，掩蓋新光金控績效不彰、有愧員工及股東之事實，更妄稱已掌握三分之二股份以動搖全體股東企盼改革之決心，再次突顯唯有全面改革新光金控董事會，始能終局解決新光金控大股東干政亂象，讓新光金控有蛻變重生機會。

新光集團先人創業維艱，早已成為國內重要之企業集團。然吳火獅前董事長逝世後，重要股東及家族推舉吳東進先生接任，吳東進先生數年來雖努力經營，然因管理失能、領導無方，致使目前新光金控資產雖為國內第四大，但市值卻為所有金控倒數第二，目前更為股價唯一低於面額之金控，更遑論遠低於淨值，實有愧先人交付及所有股東之託付。目前董事會經營效能不彰，財務急速惡化，今年甚至無法發放股利予股東；而截至今年Q1已累積虧損逾90億元，更成為唯一有虧損之金控公司，益證董事會整改之必要性及急迫性。

新光金控有最珍貴的品牌、優秀的員工及完整之產品線，然近年績效不如同業，公司治理失當，裁罰連連，董事長及高階主管甚遭停職停薪裁處，眾所周知。公司優勢長期無法發揮，股票長期低於票面，因此近五年來數次增資之價格亦僅能以低於票面發行；2022年4月以9.52元發行之GDR，現今甚至僅餘8.42元，股東權益明顯受損。又觀諸近五年，新光金控歷次發放之股息遠低於主要同業，累積發放之股利金額僅241億元，但現金增資卻高達266億元，股東被要求增資的數額甚至遠高於新光金控配發予股東之股利，顯然歷年增資並未實際發揮經營績效；況且今年預計尚須增資2、300億元，未來面臨2026年接軌IFRS17、ICS 2.0前亦有鉅額增資壓力，這絕非單一個人增資即可因應，而是要全體50萬名股東共同承擔面對；故若董事會繼續漠視已身之經營失能，僅一昧要求股東支持增資，實未善盡保護股東權益之責。

先人創業維艱，守成不易，新光金控的表現曾與其他金融同業並駕齊驅，然如今卻僅能敬陪末座，而且新光人壽截至今年Q1已累積虧損逾113億元，再不力圖改變，先人努力恐將毀於一旦。故此次包括新光人壽之原始股東吳家、洪家、林家等所屬之臺灣新光實業等新光集團核心公司及吳家錄家族公司，始挺身而出呼籲股東支持整改。

另按提名股東之一新勝公司為持有新光金控股份逾3％之原始股東，係吳火獅前董事長所創立並擔任董事長直至逝世，其後始由吳東進先生接任，然數年後吳東進先生已由他人取代而不再擔任新勝董事長；直至107年12月時，彭雪芬女士始經由新勝董事會選舉，並經出席董事2/3通過擔任董事長，此為大多數股東的共同決定；新勝公司本次提名新光金控的董事候選人的重大決策，亦均經董事會合議通過，董事長僅係代表董事會執行決議，是以吳東進先生企圖以彭雪芬女士為台新金控董事長配偶之身份，模糊新光金控內部董事會應予整改之焦點，甚而故意導引牽連至不相干之合併議題，惡意操弄投資大眾，此舉才是破壞新光金控之未來發展、未將新光金控最高利益視為要務，戕害新光員工及股東權益至明。況且吳東進先生一再以股東身分指導董事會對於合併條件之要求，益證再次不當干預新光金控董事會，前次裁罰殷鑑不遠，期盼吳東進先生自制、自愛為禱。

又吳東進先生今日聲稱已掌握三分之二股份，實屬妄言，企圖混淆視聽、誤導股東，蓋新光金控之股東結構，依公開資訊，國內散戶股東約佔50餘％、外資股東約18％，何來吳東進先生所稱「已經掌握新光集團相關事業所擁有之新光金控股份的三分之二」？如為屬實，吳東進先生恐有未依金管會辦法「據實申報同一人同一關係人」之虞。

因此，籲請認同我們改革理念的股東，正視新光金控長期經營不善、違反公司治理、大股東干政以及經營虧損的事實，勿被流言誤導，支持改革派提名的董事名單，全面整改董事會，方能引領新光金控重生再造以面對挑戰、避免持續向下沈淪。期盼在大家齊心改造下，重新擦亮新光招牌，提升員工士氣、重拾股東及客戶信心，為員工、股東及客戶創造更長遠穩定的價值。