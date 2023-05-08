女星小甜甜被前夫宋晉賢控訴有「虐狗行為」，讓她氣到在臉書上發文稱：「好煩喔！」駁斥前夫說法。對此，宋晉賢再度於臉書上曬出多張「狗狗就醫照」回擊，讓小甜甜二度憤怒發文，兩人一來一往的在社群上各說各話，更甚之互嗆對方，在網路上掀起不小風波。

小甜甜今(8)日稍早在臉書上曬出長文，表示：「我知道你故意用狗在擾亂所有網民、喜歡或不喜歡我的人，用『虐待動物』名義來轉移你的事情！」指出前夫的一貫爛招是「模糊焦點」。此外，小甜甜也因此事憶及過往的痛苦，直言：「真的永遠是真的 ，假的永遠是假的！證據就像傷痛是永遠無法被抹滅！我真的不想再把善良留在你身上了。」

此外，宋晉賢則是直接在小甜甜的臉書下方留言，除了再度曬出狗狗受傷的駭人畫面外，更寫下：「以一個正常人，會把狗弄傷成這樣？會不會太過分太誇張啊，然後，大家討論狗，你開始轉移焦點啊！？挺會的。」另外，宋晉賢還於文中提及：「那怎麼不討論你刮車然後說謊，沒有監視器的話你是不是一輩子不會承認？」看似要再度開闢輿論戰場，砲轟小甜甜。

小甜甜也在文中表示：「另外，你的這些不實還有一些（我就再幫你保留一點點顏面吧）我決定再做出提告！」另外，此前據《三立新聞網》報導，小甜甜透過經紀人回應，表示她不會虐狗，也相當愛護養了很久的狗狗，且所有的資訊在嘉慶動物醫院都有留存，有任何疑慮都可打去詢問。

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