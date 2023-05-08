桃園市永平工商擊劍隊成員林宇安（右）、高梓菁（左）在個人及團體賽中表現優異。（呂筱蟬攝）

桃園市永平工商擊劍隊參加今年全國中等學校運動會，在軍刀項目勇奪3金1銀1銅佳績，大部分選手在個人賽中都是輸給同校學長姊，形成「永平內戰」，其中林宇安過關斬將獲得個人賽、團體賽雙金，另一選手高梓菁今年挑戰高女組個人軍刀3連霸，可惜卻在冠軍戰中落敗獲得銀牌，兩人將在今年畢業，也希望進入大學後持續磨練闖出一片天。

林宇安國小時受到哥哥鼓勵一起練擊劍，目前他也是全國青年組排名第1名。他說，這次賽事是高中最後一年的最大比賽，賽前練習量非常大，除了要克服身體上的勞累以外心理壓力也很大，備戰時就把目標放在一定要拿冠軍，未來將進入國立體育大學，希望在擊劍這條路上繼續發展，力求每一場比賽都有好成績，也希望未來大學畢業之後能當上擊劍教練。

高梓菁則說，國小六年級時本來要進田徑隊，後來被教練看上進入擊劍隊，之後自己也對擊劍產生非常大興趣，認為最辛苦地方就是維持基本體能，不管天氣冷熱，都要跑步維持最佳狀態訓練耐力和爆發力。她也提到，今年挑戰3連霸可惜落敗，因為大家都把她當作目標，認為自己輸在心態不夠沉穩，給自己的壓力太大，當下雖然有哭也覺得失落可惜，但不能因為個人賽落敗盡快調整心情，最後在團體賽與隊友合作之下才能再獲金牌。

永平工商校長同時也是高中體育總會會長胡劍峯表示，學校創立擊劍運動項目3年來成績輝煌，選手都畢業於楊光中小學，感謝該校教練彭子珊及永平教練逄健秋、老師郭珮琴等，永平工商以職業類科為強項，擊劍隊就讀各科學習技職專業科目外也接受運動專業訓練，希望學生文武雙全，除有體育專長外也能擁有技職專業技能。