耗資近3.5億元的宜蘭縣大同鄉仁澤地熱發電廠，由台電公司與中油公司合作，自2018年進行鑽井作業，迄今已完成3、4號2口井，規畫電廠裝置容量可達0.84MW，將於6月試營運，2024年商轉；預計每年發電量為470萬度，可供給1200家戶用電所需。

全台近30年來首座第一型清水地熱發電廠，於2021年商轉；第二座為近期剛正式商轉的台東金崙溫泉區地熱發電廠；第三座可望為預計明年商轉的仁澤地熱發電廠。其清水地熱發電廠的裝置容量高達4.2MW，年發電量為2500萬度，可供給縣內大同鄉及三星鄉近萬戶用電量。

仁澤地熱發電廠工程進入最後階段，宜蘭縣長林姿妙（左4）今（8日）前往該發電廠視察。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為加速推動地熱發電，經濟部於2018年1月成立地熱發電國家隊，整合產官學研等單位共同推動。而仁澤發電廠的土地責任歸屬為林務局羅東林業管理處，由台電負責電廠設置及營運，中油執行探勘及鑽井作業，至今完成2口井，台電依據此2口井的產能規畫建置，預計6月試運轉並依電業法程序申請電業執照，明年正式商轉。

仁澤地熱發電廠工程進入最後階段，縣長林姿妙今（8日）前往該發電廠，臨近鳩之澤溫泉，瞭解並關心計畫執行狀況和推動情形，期許台電能如期如質完工，加速宜蘭地熱能產業發展。

仁澤地熱發電廠工程進入最後階段，宜蘭縣長林姿妙（左3）今（8日）前往該發電廠視察。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林姿妙表示，宜蘭擁有發展地熱能源優良條件，地熱亦被認為基載型再生能源，國發會於2022年底公布2050淨零排放12項關鍵戰略內容，地熱發電扮演極重要角色。未來縣府將持續配合國家地熱目標政策及前期探勘資源，協助中央政府完成縣內潛在地熱場域開發，一起拚出宜蘭的好生活。