國家交響樂團才剛結束美國巡演，又再度赴日巡演，今（8）日晚在東京歌劇城，由音樂總監準．馬寇爾（Jun Markl）帶領，將攜手和小提琴家林品任合作演出布魯赫《蘇格蘭幻想曲》，此外還有日本鋼琴家福間洸太朗、東京大都會合唱團及八角塔男聲合唱團同台，合作演出貝多芬《合唱幻想曲》，以及台灣作曲家金希文的《日出台灣》等作，包括駐日大使謝長廷、30多位日本國會議員連同祕書都將出席參與。

國家交響樂團才剛結束美國巡演，又再度赴日巡演。（鄭達敬攝，國家交響樂團提供）

日本在今（5）日已全面取消防疫境管，讓這場台日音樂家同台合作的音樂會更別具意義。謝長廷下午於東京歌劇城聆聽彩排，他表示，音樂可說是國際性的語言，「台上80位台日合唱團員，和我們的國家交響樂團一起合作，真的很不容易，這次有日本國會議員連同祕書共有三十多位會出席，代表他們的重視。」

擔任小提琴獨奏的林品任表示，他從2013年到日本仙台參加比賽獲得小提琴大賽冠軍，就很喜歡日本文化和美食，為了日本行他也特別準備了日文和觀眾交流，「我每次在日本演出前都會惡補一下日文，希望除了音樂，也能透過語言表達我對日本的喜愛。」

林品任表示，2019年他同樣隨國家交響樂團到東京，當時在文化會館演出，「現在再回來，歷經疫情，大家又可以相對自由第穿梭於各國之間，可以更自由地把文化發揚光大，我感到很珍惜。」

東京大都會合唱團的排練指導松下耕，除了是指揮家也是作曲家，擅長合唱作品，他表示，團隊首次演唱《日出台灣》，很是感動，由於這首歌曲是台語歌曲，「雖然有一些語言的隔閡，我們團隊裡也有台灣團員，可以協助指導我們的發音，很高興能有更多機會唱台灣的曲子。」

國家交響樂團執行長郭玟岑表示，隨著今（5）日日本已全面取消防疫境管，這是在疫後大家難得又能自在地聽音樂，具有特別意義。