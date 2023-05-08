台中購物節3.5億元追加預算8日在綠營的杯葛聲中通過，台中市府會後特別感謝議會的支持，並強調今年將針對龍井、霧峰、神岡等10個登錄金額較低的區投入更多資源，加強獎項比例；台中市議會國民黨團則抨擊民進黨是不理性的杯葛，強調期盼台中經濟就此啟動、起飛。

台中市議會8日進行台中購物節追加預算2、3讀會，民進黨議員不滿市府未遵循去年附帶議決，今年仍將繼續抽現金，高喊「市長撒錢、藐視議會」抗議口號，並站在議事堂前方大撒假鈔，抨擊市府購物節經費根本亂花錢。

國民黨團書記長黃馨慧表示，民進黨不知道台中市民多希望經濟起飛，卻多次杯葛預算，相當不可取；台中購物節擁有聲量、效益雙優勢，議員應思考如何延續優勢，而非一味杯葛預算追加、阻礙經濟復甦。

黃馨慧也強調，國民黨團也要求今年購物節活動應加強照顧小型店家、種是區域經濟平衡等問題，並應限制房地產等高額消費抽獎項目，讓經濟活絡得以「雨露均霑」，真正發揮購物節效益。

針對民進黨的不滿，台中市府經發局表示，議會去年雖附帶議決購物節預算不得以追加方式辦理，但經議會黨團協議同意者不在此限；感謝議會支持，共同振興疫後經濟。

經發局指出，今年購物節結合「消費金喜送」追加預算，將在龍井、大肚、霧峰、神岡、東勢、新社、和平、外埔、石岡、大安等10個登錄金額較低的區域，以及夜市、市場、商圈加強獎項比例，預計投入1.3億元，較去年的0.36億提升許多，盼藉此帶動小型店家商機。

而針對購車、買房的大筆消費，經發局說，今年以將單筆消費上限從30萬修正為20萬，且單筆消費最多產券400張，可降低大筆消費排擠其他消費中獎機率的情況。