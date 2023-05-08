為提升牡丹系統供水穩定及確保用戶用水權益，台水公司牡丹給水廠辦複線工程，以增加牡丹給水廠下游輸水管線備援能力，降低屏南地區供水風險，5月16日4時起估計停水23小時，影響4萬9000戶。

台水公司表示，內部謹慎檢視並逐一檢討細節，盡量縮短工程作業時間，並於復水期間透過調整相關閥栓挹注及補充水源、加強排水排氣，縮短復水時程，降低用戶用水不便。

期間也將備妥水車並視需求於停水地區提供免費取水，請停水區域內用戶善加利用，並請配合節約用水及預作儲水準備，造成不便之處，敬請民眾體諒。

停水時間從5月16日4時至17日3時，合計停水23小時。停水區域包括車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉（石門村大梅部落、四林村)、獅子鄉、枋山鄉、枋寮鄉、佳冬鄉、東港鎮、琉球鄉、春日鄉(春日村、古華村)、林邊鄉(光林村、仁和村、中林村、水利村、崎峰村、田厝村、鎮安村)，合計停水戶數4萬9000戶。

水壓降地區域屏東縣新園鄉，合計水壓降低戶數1萬1000戶。