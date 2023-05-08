每對情侶在交往的過程中，免不了會有意見相左的時候，雖說適當的爭吵有助於了解彼此的想法，並且透過磨合讓感情增溫，但太過頻繁的爭吵也可能讓兩人力不從心，對此，《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖，一旦愛上就不離不棄，就算有天大的矛盾，也對感情抱有一絲希望，不會輕易和另一半說分手。

▍生肖雞

生肖屬雞的人個性活潑開朗、精力充沛，面對心儀對象從不遮掩，會直球示愛，就怕錯失了戀愛機會。即便在一起後關係出現裂痕，他們仍會對感情抱持一絲希望，努力修復彼此的關係，用行動證明自己的愛，而不是一言不合就提出分手。

▍生肖狗

生肖屬狗的人對自己的要求很高，面對工作總是兢兢業業，因此能在自己的專業領域取得理想佳績。面對感情，他們也抱持不輕言放棄的態度，就算兩人遇到空前矛盾，他們也不會輕易斬斷關係，而是盡力修補裂痕，和另一半重新過上甜蜜的日子。

▍生肖豬

生肖屬豬的人在生活中從來不會刻意隱藏自己的感情，就算和另一半出現矛盾，或是產生任何不愉快，他們也不會興起分手的念頭，反而是會正視彼此的問題，想方設法解決危機，拚命修補感情上的裂痕，和另一半重新來過。