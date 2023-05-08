桃園市議員陳睿生8日指出，市區道路只要發生死亡或重大車禍，地方就要求增設紅綠燈，導致偏鄉出現很多無用號誌，車流少淪為參考用，反倒更易出現車禍，建議改採智慧型號誌，支幹道偵測到車輛就切換成綠燈，交通局長張新福坦言號誌裝了只開閃光無效果，將擇定道路試辦感應式，維持主幹道暢通。

陳睿生質詢時表示，許多路段遇到死亡車禍或重大車禍，鄉親就會力促專設紅綠燈，像是新屋區中山路跟中山西路一段，2020年2月26日發生死亡車禍，事後就增設紅綠燈；頭洲派出所旁的中山西路一段與新洲六街路口，近年也因發生多起死亡車禍，去年底開始有紅綠燈，更有很多小社區出入口，都強烈要求設置交通號誌，但跟主幹道車流量顯不相當，「少到連我都不想停！」

陳睿生感嘆，部分偏遠地區的支幹道車流量低落，容易被忽視，行經的車輛乾脆「紅燈直行」，反而更容易發生嚴重事故，且要是真的裝設，如何運行也考驗智慧，24小時運作惹民怨，只有上下班亮紅綠燈卻又難定義，建議全面改採取智慧型號誌，在支幹道路口前埋設線圈，感應到前輪重量就轉換為綠燈，不用擔心擋到主幹道，也能清楚掌握車流，讓車輛安心通過，避免偏鄉一整天都在「等等等」。

交通局長張新福坦言裝設紅綠燈若只是開啟閃黃燈，沒有實際效果，智慧型號誌技術上可行，若會勘後發現該路口基於安全因素非裝不可，縱使流量低，也會試辦感應式號誌，讓主幹道維持綠燈暢通，支幹道有車再啟動。