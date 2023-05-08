文化大學大傳系4日舉辦《慶祭|永慶X文化大傳音樂祭》校園音樂祭，邀請來「金曲創作才女」孫盛希壓軸，還有《聲林之王》高人氣歌手鄭可強等人獻唱。贊助單位永慶房屋也現身支持，投入資源，力挺學生從活動中累積實務經驗，打造舞台讓年輕人能一展長才、學以致用。

孫盛希壓軸 演唱會吸引千人到場

本次演唱會《慶祭|永慶X文化大傳音樂祭》為文化大學自疫情後，首波校內大型活動，邀請許多新生代歌手。主辦單位、大傳系師生表示，要青年世代辦自己的活動、唱自己的歌！

演唱會由鄭可強開場，演唱「你要的愛」，並搭檔聲線獨特的創作才女陳華，合唱陳華自創曲「想和你看五月的晚霞」，讓歌迷又驚又喜。陳華接著演唱多首歌曲，並與台下的粉絲暖心互動，令師生們驚呼，陳華好漂亮、好身材！在嘻哈歌手「北極狼」ACE和《街聲》冠軍歌手Sabrina胡恂舞熱情演唱後，孫盛希壓軸登場，演唱電視劇、電影《想見你》片頭曲「Someday or One Day」和主題曲「眼淚記得你」，吸引全場大合唱。

演唱會在4日晚間登場，一晚上吸引近千人次，獲師生好評。文化大學校長王子奇也到場支持，王子奇校長分享，文化大學是一所符合社會趨勢的綜合型大學，隨著疫情解封，在文大校內舉辦校園演唱會，格外有意義，感謝永慶房屋贊助，也感謝師生籌備演唱會，歡迎大家一起感受文化大學的熱情與活力。

《聲林之王》高人氣歌手鄭可強為演唱會開場，現場氣氛超high。（圖/文化大學大傳系提供）

畢業不失業 永慶「師徒制」助銜接職場

演唱會結束後，迎接6月畢業季，永慶房屋看見青年世代普遍面臨的低薪困境，也提供業務新人「首年每月5萬」保障，不綁約、業績沒達標也能領，打破一般人對業務性質工作，沒保障、收入不穩定的刻板印象！

永慶房屋徵才、不僅保障月收5萬元福利，更不限科系、也不需房產經驗，並由公司提供完整培訓，系統化安排教育課程，增強專業知識，實務上，則安排「一對一師徒制」訓練，新人能跟著師父實務見習，遇到問題不怕找不到人問。

2023年永慶房屋持續擴大服務版圖、徵才不中斷，於年底前錄取報到的業務新人，提供「5萬X12個月」保障收入，還有完整教育訓練，據永慶房屋統計，任職一年以上經紀人平均月收入近9萬，任職三年以上經紀人45％成功買房。歡迎想挑戰高薪、培養房產專業的年輕人，向永慶房屋投遞履歷。

文化校友讚聲 「在永慶高薪高成就感」

文化大學觀光系校友、目前在永慶房屋擔任房仲經紀人的方奕凱分享，以前對業務工作的刻板印象是，必須不斷向親友推銷產品，才有業績有收入。但在永慶房屋的工作不一樣，因為房屋買賣總價高，服務的都是真正有需求的人，且永慶房屋不做短期炒作的生意，客戶大多是自住客。

他表示，「都說家是最溫暖的避風港，我的工作就是幫客戶找到最適合的房子，所以每次成交都很有很高的成就感。」此外，永慶房屋品牌夠大、客人會主動上門諮詢，只要跟著「師徒制」師父做、跟著團隊學，23、24歲年輕人也能百萬年薪，因此他非常鼓勵學弟妹、年輕求職者給自己一次挑戰高薪的機會。

文化大學觀光系校友方奕凱(左四)向學弟妹推薦永慶房屋的工作機會，鼓勵年輕人挑戰百萬以上年薪。（圖/永慶房屋提供）

永慶房屋透過產學合作、贊助資源，挺學生增加實務訓練，還提供業務新人「5萬X12個月」工作機會，挺青年擺脫低薪。（圖/文化大學大傳系提供）

新生代歌手陳華以自創曲「想和你看五月的晚霞」在學生族群擁有高人氣。（圖/文化大學大傳系提供）

嘻哈歌手「北極狼」ACE在《永慶房屋X文化大學》產學合作演唱會熱情演出。（圖/文化大學大傳系提供）