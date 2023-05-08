國民黨台北市議員張斯綱近日在台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜雙雙出面協調下，出線代表藍營參選北市第一選區（士林、北投）立委。但隨即有綠營網軍前來他的粉專開罵，還把張斯綱的妻子牽扯進來，讓他忍不住反擊綠營何曾出聲制止網軍橫行，並請對手綠委吳思瑤捫心自問。

張斯綱7日在臉書發文附截圖表示，謝謝吳思瑤委員在粉專發文時，恭喜自己正式成為國民黨台北市第一選區的立委參選人，也樂見吳思瑤期待來場理性選戰。「但是斯綱想先請吳委員看看，貴黨的支持者」，號稱「民進黨新北市後援會」，刻意來他的粉專留言亂罵一通，最後更惱羞把他的家人無端牽扯進來，「請問吳委員，這就是妳所謂的理性選戰嗎？」

只見在張斯綱的臉書留言區，驚見名為「民進黨新北市後援會」的綠營側翼開砲罵：「一個是不專業無能市長，另位是草包烙跑市長，中國國民黨果然無極限！中國黨果然反台灣、鬧台灣！為中國！」還標註張斯綱繼續牽扯：「為你的妻子留點口德吧！」

張斯綱直言，在民進黨1450網軍囂張橫行、破壞台灣民主根基的時候，吳思瑤委員是否曾出聲制止？是否曾為此向民眾道歉？「沒有，妳都沒有！看看這些側翼網軍的嘴臉，究竟是誰扼殺了理性討論政策的空間，請妳和貴黨先捫心自問吧！」

同黨台北市議員徐巧芯留言說「前幾天這個側翼也有來我這裡亂」，新北市議員陳偉杰也稱「這個側翼粉專也常常來我粉專對我說三道四的。要不然我們一起舉發他」。