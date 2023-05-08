台南市成功路車禍，女子卡車底急救，女兒當場死亡。（讀者提供）

今(8)日上午9時53分，台南市北區成功路與忠義路口發生一起死亡車禍，有對母女走在該路段斑馬線上時，1輛休旅車疑未發現有行人，直接將母女猛撞並被捲入車底，造成3歲的女童當場無呼吸心跳，送醫傷重不治，車禍當下的奪命畫面也曝光了，當時母女牽著手走斑馬線過馬路，休旅車疑未發現有人，直接撞倒母女，前、後輪直接輾過。

從監視器畫面可見，38歲的李姓女子牽著3歲女兒走在斑馬線上要過馬路，此時，駕駛休旅車的36歲杜姓婦人「疑遭車子A柱擋住視線」，未注意斑馬線上有行人穿越，因此直接猛力撞擊母女，造成2人捲入車底，遭休旅車前後輪輾過，杜女才將車停下，而附近民眾見狀趕緊報警叫救護車。

捲入車底的李女被救出後立刻送醫，而3歲女兒則當場無呼吸心跳，送醫急救仍傷重不治身亡，而已懷孕17周的杜女，看到車禍現場也嚇得一臉驚惶，坐在救護車內接受救護人員安撫，她表示當下遭A柱擋住，沒發現斑馬線上的母女。