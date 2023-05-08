嘉義縣衛生局近日針對縣內各大超商、賣場、餐飲業抽驗48件產品，發現超商販與台酒聯名「桂花油醋雞肉沙拉」有食安疑慮，驗出不得檢出的「李斯特菌」為陽性。台酒回應，僅提供桂花釀酒液給超商，並不了解，並願意配合衛生單位調查。

台酒表示，跟超商聯名的產品，我們僅提供桂花釀酒液給超商，至於超商委託廠商製成產品的製程，台酒並不了解，台酒願意配合衛生單位調查。