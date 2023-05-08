朴子電音三太子8日上午在台中醫院中庭廣場表演，為護理之家獻上祝福，惹得護理之家長輩歡笑連連。（台中醫院提供／潘虹恩台中傳真）

5月12日國際護師節將至，衛生福利部台中醫院感念護理人員辛勞，近3年疫情間即便承受巨大壓力仍無私付出，直至今年終於走過疫情，特別利用8日共同慶祝，更邀請嘉義朴子電音三太子來到台中醫院演出，用熱情的音樂與舞蹈，為護理師們獻上特別的祝福與保佑。

前兩年護師節受疫情影響，僅能簡單慶祝，今年終於解封，台中醫院8日推出一系列慶祝活動，上午10點半先邀請電音三太子在中庭廣場表演，為護理之家獻上祝福，惹得護理之家長輩歡笑連連；中午舉辦護理師節慶祝大會，同時表揚優良護理人員；下午2時再讓電音三太子至1樓大廳快閃表演，邀請民眾同樂，並傳遞對護理師的祝福與感恩，熱鬧了一整天。

台中醫院8日中午舉辦護理師節慶祝大會，護理師一起點亮蠟燭燈。（潘虹恩攝）

朴子電音三太子團員黃壹凱表示，這幾年因為疫情關係，醫護人員特別辛苦，適逢護理師節，團員想到三太子是帶給大家歡樂的，希望也將這樣的歡樂帶給醫護人員，因此即便這陣子鄰近媽祖生日，三太子團隊也相當繁忙，但仍接下台中醫院的邀請，一早就出發北上台中表演，這也是他們首次到醫院演出，是相當特別的經驗。

台中醫院8日慶祝護師節，朴子電音三太子在中午慶祝大會為護理師跳舞祝福。（潘虹恩攝）

台中醫院院長侯承伯表示，醫護人員和母親的特質相近，都是給予照顧、無私付出與溫馨關懷，台灣很多醫護的照顧甚至疫情的協助都要依靠護理科的努力與投入，而很多醫護人員投入醫護工作更是把它當作志業而非事業，醫護人員就如母親一般無私的扮演這樣的角色。

侯承伯表示，今天是美好的日子，大家在鄰近母親節的時間一同慶祝護師節；電音三太子是媽祖很重要的兵將，這次邀請到朴子電音三太子來為護理人員獻上祝福，希望在媽祖與三太子的保佑下，醫護人員能持續照顧眾生，讓大家都得到最適當的照顧。

台中醫院副院長林紹雯則說，護師節搭配電音三太子呈現出正面、活潑的形象，更寓意護理人員是民眾健康的守護神。同時，希望透過宗教和音樂的力量驅散疫情帶給大家沉重與灰暗的心情，一同迎向疫後的全新且光明的生活。