美國佛羅里達州議會通過一項禁止中國公民在該州擁有土地的法案，將提交給州長簽署成為法律，擬於7月1日正式實施。此法案引起當地華人不滿並群起抗議。

《美國之音》報導說，這項名為「SB264:外國利益」的法案禁止中國公民在佛羅里達州「購買或獲得不動產」或擁有超過少量「此類不動產的間接利益」。上週佛羅里達州眾議院以95票贊成、17票反對通過，州參議院以31票對8票通過。

此法案限制擁有該州土地的「外國對手」還包括俄羅斯、北韓、伊朗、古巴、委內瑞拉和敘利亞等國公民，他們將被禁止購買軍事基地或關鍵基礎設施周圍1英里(1.61公里)內的土地。不過，只有中國公民面臨「全州範圍」的禁令。

佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)曾表示反對中國人購買佛州土地。去年，他在參加福斯新聞網(Fox News)節目時，將中國實體的住宅房地產所有權描述為一個「大問題」。他還在一次新聞發布會上說，「中共在整個西半球非常積極地吞併土地。讓中共擁有農田、擁有靠近軍事基地的土地不符合佛州的最佳利益。」

報導表示，該法案引發不少人抨擊及強烈反對。上週六有華裔美國人聚集在佛羅里達州首府外，高呼「佛羅里達是我們的家」來抗議該法案。在上個月的一個委員會中，有超過100人公開反對該法案，因為擔心這項立法會導致「種族定性」 (Racial Profiling)和歧視。若該法案通過，未來如果房地產經紀人「實際知悉」交易違法，他們就要承擔民事或刑事責任。

反對者還認為該法案違反了1968年的《公平住房法》(Fair Housing Act)，該法禁止在房屋銷售中基於種族、膚色、國籍、宗教、性別等的歧視。

報導指出，佛州並不是第一個通過禁止中國人擁有土地的法案的州。3月下旬，南卡羅來納州參議院通過法案禁止「外國人擁有土地」；2月維吉尼亞州也通過禁止中國、伊朗、古巴和俄羅斯的政府購買農地的議案。其他11個州也考慮立法或採取立法行動來解決中國公民在美國的土地所有權問題。

根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）於2022年7月發布的數據，2021年4月至2022年3月間，外國人在美國購置的住宅物業總價值達590億美元，購房量總計9.86萬套，同比增長8.5%。中國、加拿大、印度、墨西哥和巴西位列外國購房者的前5大來源國