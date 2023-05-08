睽違十三年國內專營期貨商首見新業者加入，由台新證券轉投資設立的台新期貨在今(8)日盛大開幕並舉行剪綵儀式，包括期交所董事長吳自心、期貨公會理事長陳佩君、台新金控總經理林維俊、台新證券董事長郭嘉宏，以及多家期貨公司負責人等均到場祝賀。

根據期交所資料顯示，在上(4)月9日富邦期貨合併日盛期貨後，國內尚有十四家專營期貨商，其中最晚設立的是2010年1月成立的大昌期貨，事隔十三年後，國內才又見新設的台新期貨，這是目前國內第十五家專營期貨商，也是台新金控繼2021年轉投資台新人壽後，在二年內接力增加集團新成員的重要佈局。除了讓金控整體的服務平台更臻完整以滿足民眾不同的金融服務需求外，也意味著集團競爭力持續上升。

台新期貨首任董事長由台新證券總經理林献群兼任，由於近幾年台新證券經紀業務經營有成，市占率排名逐漸向前十大靠攏，整體表現受市場矚目，因此，預料接下來台新期貨在林献群帶領下的表現也將受到市場關注。林献群表示，台新期貨的設立是台新金控持續投資台灣的具體作為，未來將配合主管機關的政策為我國期貨市場的長遠發展善盡心力，也可為國人提供更多元、完整的金融服務。台新期貨總經理初殿豪頗具信心的表示「我們準備好了！」，台新期貨已建置功能完備的交易平台、專業的研究團隊及完善的風險管理系統，可提供客製化的服務，並適時提供市場分析與研究報告，以利客戶掌握市場趨勢與投資機會，創造獲利契機。

隨著政策開放，期貨交易商品種類愈趨多元，造就台灣期貨市場交易量連續三年超過3億口，特別是2021及2022二個年度的交易口數達近4億口的規模，這也為國內專營期貨經紀商及兼營期貨的證券商帶來手續費收入的增長；根據期交所的統計資訊，台新證券兼營期貨業務的市占率在兼營期貨的證券商中原已是排名第一，今再投資設立台新期貨並開辦海外期貨業務，對整體收益提升應可帶來助益。

台新期貨以其專業團隊以及高規格建置的資訊設備，在台新金控集團的助力下，必將成為具高度競爭力的優質期貨商，競爭力不容小覷。國內其他期貨業者也正密切關注接下來市場的競合變化；另一方面對於期貨投資人而言，台新期貨正式開業營運後，可獲得更全方位的優質服務。