新竹街口攻城獅本季最終主題周「新竹好野人」將在13日正式展開，攻城獅於主場分別對戰新北國王與台北富邦勇士。新竹地區的露營活動於近幾年興起，成為周末娛樂熱門活動之一，攻城獅球團將職籃賽事結合戶外野營風格，期盼能讓攻城獅主場增添更多元的娛樂體驗元素。本周末將有超過10間主題市集進駐，最Chill的籃球派對盡在5月13日至5月14日「新竹好野人」賽事現場。

新竹縣體育館是攻城獅的主場館，平時是球員們備戰、比賽的場地外，攻城獅球團於「新竹好野人」主題舟賽前將場館搖身一變成為露營體驗的最佳場域，且還安排一系列夜間團康活動，包含搭帳篷教學、主場夜遊闖關與球場揪打，隔日早上還能與攻城獅球星共進早餐。「夜宿球場」活動時間為周五傍晚至周六早上，每組報名費為2000元，活動於攻城獅官方社群表單開放報名後，30分鐘內即秒殺完售！

攻城獅將於新竹好野人主題日正式推出「LIONEERS OUTDOOR」系列，以LN字樣融入野營帳篷，成為攻城獅戶外系列全新品牌識別。首波共釋出7款單品，包含露營掛布、野餐墊、短T、側背包、收納箱與鋼杯。服飾商品部分，此次特別加強領口厚度與衣身磅數提升耐用度，並以寬鬆輪廓版型打造符合日常穿搭需求且份量感十足的短T。好野人露營風格短T單件售價為1100元。

除了服飾商品外，球團也推出裝備與配件類商品，特別是露營風格側背包，以攻城獅紫黑視覺為襯邊，且包包內部還有多層收納空間，售價為$850元，眾多系列商品皆能滿足獅紫軍日常休閒與露營裝備需求

攻城獅本季無緣晉級季後賽，14日「新竹好野人」將是主場最終戰，球團將於賽後舉辦季末球迷感謝會，除進行實戰球衣競標、全隊簽名會外，攻城獅全隊球員也將留在場中發表賽季感言，簽名會號碼牌將於14日14點30分於球迷服務處發放，且球團也會在賽後立即開放二樓驗票口，讓非購買本場賽事門票的獅紫軍也能在賽後參加感謝會，歡迎大家能在觀眾席給予奮戰整季的球員與教練團更多鼓勵與掌聲。

另外，「新竹好野人」主題周是Muse Girls曼容與君白在攻城獅的最後一舞，球團除了祝福他們未來一切順利外，也將在5月13日賽前舉辦曼容、君白告別舞台握手會。當日14點30分2樓戶外小舞台旁將開賣「女孩一番賞」，每抽500元，每人每次限4抽，一番賞獎項包含20張告別舞台握手會參加資格卡、女孩實戰初戀主題球衣與女孩獨家感謝小短片，請所有支持Muse Girls的粉絲們千萬不要錯過。