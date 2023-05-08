桃園首座推廣閩南及傳統民俗的藝術村「八塊厝民俗藝術村」去年底開幕，5月即將推出全台首創，以傳統靜態米龍與數位動畫投影的特展，主打可以讓人身歷其境，此外還有機會獲得專屬個人的運勢籤詩。

桃園市文化局表示，開館時安排「安龍謝土」科儀，除了現場為米龍開光點燈外，更以傳統的安龍謝土科儀祈願眾神庇佑，吸引大批人潮關注。漢人傳統觀念中認為萬物皆有靈，建築地基的主要神祇在民間習慣稱為「土地龍神」。在建築物動工時會怕驚擾到土地龍神，因此會透過「動土」儀式後方可大興土木，而在落成之後再透過「謝土」的科儀做收尾，讓地方重新安頓、恢復和諧。

「龍踞桃源-神話光影美學特展」將於20日登場。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

文化局說，5月20日將辦理「龍踞桃源-神話光影美學特展」，這次特展將讓所有人都能身歷其境，召喚龍神、真實感受龍神活靈活現出現在眼前。特展中除了能與龍神共舞以外，還特別設計客製化運勢籤詩，民眾只要掃描QR code並上傳照片，即可抽出專屬個人的運勢籤詩，留下美好回憶，邀請大家一起來與龍共舞。

文化局補充特展資訊，「龍踞桃源-神話光影美學特展」展覽期間為5月20日至11月20日，每周二至周日早上9點至下午5點，每20分鐘展演1次，周一及國定假日休館。