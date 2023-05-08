英國王室7日晚間舉行「加冕音樂會」，眾星雲集。

英國國王查爾斯三世的加冕慶祝活動進入尾聲，7日晚間的「加冕音樂會」眾星雲集，阿湯哥預錄影片獻上祝福、老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie）、美國天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、英國接招合唱團（Take That）接力開唱，就連查爾斯都忍不住在萊諾李奇、接招演唱時起身熱舞。有趣的是，威廉被拍到拿國旗蓋上喬治的臉，讓小喬治瞬間變窘臉，威廉接著故技重施想要戲弄女兒，不過夏綠蒂並不領情，直接閃開，展現十足父子情。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國「時人雜誌」（People）報導，英國王室7日晚間在溫莎城堡舉行「加冕音樂會」，除了王室成員及貴賓外，現場有2萬民眾共襄盛舉，這場音樂會請來許多巨星助陣，包括老牌歌星萊諾李奇、美國歌手凱蒂佩芮、義大利男高音波伽利（Andrea Bocelli）等獻唱，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也預錄駕駛戰機的短片祝賀查爾斯。

查爾斯相當享受音樂會，在萊諾李奇獻唱、擔任壓軸的接招合唱團演唱經典曲目「Shine」時，74歲的查爾斯嗨到起身與75歲的卡蜜拉一起搖擺、跳舞。

萊諾李奇（Lionel Richie）演唱時，查爾斯跟著全場起身搖擺。
接招合唱團（Take That）在加冕演唱會中壓軸演出。

不只查爾斯，8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）與9歲的喬治王子（Prince George）也相當享受這場音樂會，萊諾李奇演唱時，兩人被拍到跟著搖擺，夏綠蒂更跟著凱蒂佩芮哼唱名曲「Roar」。

萊諾李奇（Lionel Richie）演唱時，夏綠蒂及喬治也跟著搖擺。

40歲的威廉也放得很開，他將英國國旗罩在喬治臉上，讓喬治瞬間擠出窘臉，他故技重施，將國旗伸向女兒臉上，結果夏綠蒂馬上退後，沒讓老爸得逞，模樣相當逗趣。

英國王室7日晚間舉行「加冕音樂會」，威廉捉弄喬治，將國旗放到兒子臉上，一臉得意。（圖／路透社）
英國王室7日晚間舉行「加冕音樂會」，威廉捉弄喬治，將國旗放到兒子臉上，一臉得意。（圖／路透社）
英國王室7日晚間舉行「加冕音樂會」，威廉捉弄喬治，將國旗放到兒子臉上，喬治露出窘臉。（圖／路透社）
英國王室7日晚間舉行「加冕音樂會」，威廉捉弄喬治，將國旗放到兒子臉上，喬治露出窘臉。（圖／路透社）
威廉故技重施想捉弄女兒，但夏綠蒂閃開。（圖／路透社）
威廉故技重施想捉弄女兒，但夏綠蒂閃開。（圖／路透社）

文章來源：Take THAT! King Charles gets to his feet to dance as coronation spectacular comes to a roaring close - with Prince George and Princess Charlotte leading royals in grand finale singalong
文章來源：What a lark! Amusing moment Prince William waves his flag in Prince George's face as the pair showcase their close father-son bond at the Coronation concert - but Charlotte is NOT impressed by her dad's antics
文章來源：Prince George and Princess Charlotte Dance Along to Lionel Richie at Coronation Concert
查爾斯加冕》世紀盛典威廉一家「遲到」！英王苦等5分鐘火了
查爾斯加冕》小路易坐不住中途消失！1舉動連「沉穩姊姊」都笑了
查爾斯加冕》哈利快閃老爸大典笑開懷 寶貝兒這樣過4歲生日

#英國王室 #查爾斯 #加冕 #起身 #熱舞