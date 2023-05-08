英國王室7日晚間舉行「加冕音樂會」，眾星雲集。

英國國王查爾斯三世的加冕慶祝活動進入尾聲，7日晚間的「加冕音樂會」眾星雲集，阿湯哥預錄影片獻上祝福、老牌歌星萊諾李奇（Lionel Richie）、美國天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、英國接招合唱團（Take That）接力開唱，就連查爾斯都忍不住在萊諾李奇、接招演唱時起身熱舞。有趣的是，威廉被拍到拿國旗蓋上喬治的臉，讓小喬治瞬間變窘臉，威廉接著故技重施想要戲弄女兒，不過夏綠蒂並不領情，直接閃開，展現十足父子情。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國「時人雜誌」（People）報導，英國王室7日晚間在溫莎城堡舉行「加冕音樂會」，除了王室成員及貴賓外，現場有2萬民眾共襄盛舉，這場音樂會請來許多巨星助陣，包括老牌歌星萊諾李奇、美國歌手凱蒂佩芮、義大利男高音波伽利（Andrea Bocelli）等獻唱，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也預錄駕駛戰機的短片祝賀查爾斯。

查爾斯相當享受音樂會，在萊諾李奇獻唱、擔任壓軸的接招合唱團演唱經典曲目「Shine」時，74歲的查爾斯嗨到起身與75歲的卡蜜拉一起搖擺、跳舞。

萊諾李奇（Lionel Richie）演唱時，查爾斯跟著全場起身搖擺。

接招合唱團（Take That）在加冕演唱會中壓軸演出。

不只查爾斯，8歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）與9歲的喬治王子（Prince George）也相當享受這場音樂會，萊諾李奇演唱時，兩人被拍到跟著搖擺，夏綠蒂更跟著凱蒂佩芮哼唱名曲「Roar」。

萊諾李奇（Lionel Richie）演唱時，夏綠蒂及喬治也跟著搖擺。

🦁 Princess Charlotte singing along to Katy Perry’s ‘Roar’#CoronationConcert pic.twitter.com/SfiShatEYH — Royal Central (@RoyalCentral) May 7, 2023

Princess Charlotte singing along to Katy Perry’s ‘Roar’ at the #CoronationConcert 😍 pic.twitter.com/9gILakGXVr — Belle (@RoyallyBelle_) May 7, 2023

40歲的威廉也放得很開，他將英國國旗罩在喬治臉上，讓喬治瞬間擠出窘臉，他故技重施，將國旗伸向女兒臉上，結果夏綠蒂馬上退後，沒讓老爸得逞，模樣相當逗趣。

英國王室7日晚間舉行「加冕音樂會」，威廉捉弄喬治，將國旗放到兒子臉上，一臉得意。（圖／路透社）

英國王室7日晚間舉行「加冕音樂會」，威廉捉弄喬治，將國旗放到兒子臉上，喬治露出窘臉。（圖／路透社）