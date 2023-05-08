NCC主委陳耀祥全力護航鏡電視，爭議不斷，遭在野黨強力抨擊，原本今天要出席立院財政委員會的他，卻請假缺席，民眾黨立委陳琬惠透露，委員會召委根本沒有准假，陳耀祥竟想用混的，可說是目無法紀、目中無人，忝為獨立機關的主委。

陳琬惠說，針對鏡電視爭議，去年交通委員會的臨時提案要求NCC調查未明確之前，不得對鏡電視申設案作最後決定；面對國會監督，陳耀祥卻完全不甩，今年4月中，陳耀祥交了一份沒有釐清爭議的敷衍報告，便試圖交差了事，上周還直接排案想強行闖關。

陳琬惠表示，更扯的是，今天她原本打算至財委會質詢陳耀祥，昨日得知陳耀祥請假，現場詢問後才知道，召委根本沒有准陳耀祥假，陳耀祥竟然想用混的。她透露，召委在現場直接批評，不是送一個單子過來，就可以不用來，否則每一個部會都如此，國會根本無從監督。

陳琬惠怒批，陳耀祥目無法紀、目中無人到這種程度，忝為獨立機關的主委。她說，今天代表NCC備詢的副主委翁柏宗，面對她質詢「鏡週刊與鏡電視是否沒有完成切割」與「鏡電視大股東是否有私下賣股」等違反附款情事，千篇一律回答要「再調查」、「再釐清」、「會把意見帶回去」，顯然是不想替陳耀祥背書。

陳琬惠嘆，連這些最基本的問題都還沒有釐清，真的不知道陳耀祥有什麼理由堅持要強渡關山？