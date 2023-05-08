副總統賴清德8日到台南出席「八田與一技師逝世81周年追思紀念會」。（張毓翎攝）

黃偉哲還致贈一張他祖父（照片後排左二）在嘉南大圳管理站任職時的老照片給八田修一。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

副總統賴清德8日下午到台南市官田區烏山頭水庫，出席「八田與一技師逝世81周年追思紀念會」，揮別疫情，包含八田與一的長孫八田孫一等多位日本嘉賓，睽違3年再次來台參加。

賴清德說，由八田與一建造的烏山頭水庫，對台灣農業、經濟發展貢獻良多，如今面臨氣候變遷、缺水時期，更顯它的珍貴；此外，藉由每年追思會，烏山頭水庫已成台日交流重要平台。

賴清德表示，他懷抱感恩的心來台南參加追思會，為了興建烏山頭水庫、嘉南大圳，八田與一技師花了2年規畫，並從美國、英國引進最先進的設備，歷時10年終於建造完成，迄今通過921大地震等天災檢驗。烏山頭水庫一開始也許是為了農業灌溉，但現在所花費的功能，不僅是農業用途，還幫助工商業發展。

賴清德說，紀念八田與一的追思會已相傳數十年，而烏山頭水庫已成為台日感情交流的重要平台，過去台灣地震時，日本來關心台灣；日本地震時，台灣關心日本；台灣發生疫情時，日本捐贈400萬劑的疫苗給台灣，而台灣也提供防疫物資給日本，展現患難見真情的情懷，且未來會持續擴張，不是人民間的感情交流，也不是經濟合作，而是面對極權主義的擴張，兩國願意站在一起，共同守護區域和平。

賴清德提到，日本前首相安倍晉三生前曾說「台灣有事就是日本有事」，其實多數台灣人民心中也覺得，「日本有事也是台灣有事」；加賀市長宮元陸致詞時的一席話「有日本才有台灣，有台灣才有日本」，讓他相當感動。和平需要靠力量，力量需要團結才會大，團結的力量要像烏山頭水庫一樣跨世代、跨國界，大家共同合作，區域自然可以和平穩定。

今天八田與一逝世的追思活動，八田與一的長孫八田修一賢伉儷、八田與一故鄉日本石川縣的金澤市長村山卓及加賀市長宮元陸及多位來自日本的貴賓，台南市長黃偉哲、立委郭國文、林宜瑾和賴惠員等人都出席參加。

八田修一說，過去3年疫情間，他都沒辦法來台，因此很感謝每年追思會依舊如期舉辦，也謝謝賴副總統每年都親臨參與。黃偉哲還致贈一張他祖父在嘉南大圳管理站任職時的老照片給八田修一，代表兩位先人的後代子孫在此結緣，也表達對八田與一的崇敬心情

黃偉哲說，在台南已經600多天沒有下雨，但民生、產業仍可以正常運作，就是因為有水庫支援。嘉南大圳和烏山頭水庫是八田技師留給人民的遺產，辦追思會不僅代表台灣人的感謝，也藉此活動珍惜台日之間難得的羈絆和情誼。