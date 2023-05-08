維田表示，受惠零組件缺料逐步趨緩，本月歐美專案按既定排程穩健出貨，帶動出貨量提升，4月營收表現月增加12.67%，其中在充電樁HMI、能源管理、能源監控等方面需求陸續顯現，推高戶外應用高階產品與服務訂單量，公司預期各國基礎建設趨勢將轉往能源轉型與能源安全方向，能源產業鏈的發展潛力相當值得期待。

而在智慧交通方面，隨著全球軍事國防支出增長，公司在手軍用車載專案訂單也保持成長態勢，加上近期各大船舶公司因碳排環保新規上路影響，紛紛加速船舶汰舊換新速度，帶動船舶產業專案客戶需求增加，而維田深耕工業電腦多年，在發展趨勢不變之下，將能穩定挹注未來營運。

近年維田積極發展智慧醫療領域，醫療用平板目前維持穩定出貨，下一步將再取得國際醫療安規IEC 60601認證，並將陸續發表醫療用主機、PANEL PC、顯示器等系列產品，此系統能藉由AI輔助分析醫學影像(如X光片等)，大幅提升影像辨識及判斷效率，能有效協助醫生快速判讀影像，並快速制定正確有效的治療方案等，公司今年積極開拓新客戶與新產品應用等，力拚全年營運穩健。