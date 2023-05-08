《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》上半年度最重要的國際賽事－季中邀請賽（Mid-Season Invitational，以下簡稱MSI）入圍賽已於5/7（日）結束，晉級至第2階段「分組賽」的3支隊伍，分別是來自LPL（中國）賽區的BLG戰隊（Bilibili Gaming）、來自EMEA（歐洲）賽區的G2電競，以及在「最後晉級賽」（last chance qualifier）中以3：0淘汰PSG塔龍（PSG Talon）來自LCS（北美）賽區的黃金勇士（Golden Guardians，簡稱GG）。

第2階段「分組賽」的8支隊伍，除了自入圍賽晉級的BLG、G2及GG，另包括來自LCK（韓國）賽區的GEN.G戰隊、T1戰隊，來自LPL賽區的JDG戰隊、來自EMEA賽區的MAD戰隊，以及來自LCS賽區的C9戰隊（Cloud9）。比賽採BO5（5局3勝制），首場比賽安排在週二（5/9）舉行，由GEN.G對上G2，比賽在虎牙直播、Twitch、Youtube…等平台上都有直播，強強對決，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

5/9（二）20:00，G2電競 ＠ GEN.G戰隊，推薦：大3.5（局）勝

先說G2，在本屆MSI的入圍賽中表現亮眼，無論是Caps在中路選用的英雄「納帝魯斯」，或是BrokenBlade的上路英雄「歐拉夫」，都打得對手是毫無招架之力。統計G2入圍賽2場比賽（共4局），平均每局25個擊殺數、12.5個死亡數，戰損比（Kill to Death ratio）2.0，在入圍賽的8支隊伍中排名第1，甚至優於BLG的1.98（戰損比）。選手個人方面，Caps平均每局2.8／2.3／16.0（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同；KDA值8.2）、BrokenBlade平均每局7.0／2.0／8.0（KDA值7.5），在入圍賽選手中都是最頂尖的表現。

再說GEN.G，來自LCK賽區的代表隊伍，也是本次MSI奪冠的熱門隊伍。今年春季賽在強隊如林的賽區以例行賽排名第2的戰績晉級季後賽，並在所有人都認為T1即將再添一冠的時候，跌破眾人眼鏡，以3：1的比數擊敗T1，搶下冠軍。從GEN.G在自家賽區的表現來看，無論是上路、中路、下路或輔助，幾乎每個位置的選手都有打世界賽的水準，再加上目前的遊戲版本仍側重下路，若下路選手Peyz能延續春季賽時的火熱狀態，相信GEN.G能在本屆MSI中取得不錯的成績。

本場比賽，G2的選手在本屆MSI入圍賽中展現出極佳的狀態，甚至優於春季賽在自家賽區的表現，從過去他們在國際賽的表現來看，對上LCK隊伍時，G2的選手經常會有不錯的表現，甚至也曾有過贏下比賽的紀錄，因此，G2對上GEN.G並非完全沒有勝算，但即便無法取勝，也不至於1局都拿不下，因此推薦可買大分3.5（局）勝。