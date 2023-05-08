由縣府與新創加速器StarFab Accelerator共同成立的AIoT加速器「青創點睛 竹夢成金」，去年成功協助多個新創團隊與企業合作共創並取得豐碩成果，今年更將擴大規模，整合中央到地方創業資源，攜手七大企業，打造大新竹第一個線上青年創新創業資源整合平台，提供一站式服務，協助創業青年更快速「竹夢成金」！

「第二屆AIoT加速器培育計畫起跑！」縣長楊文科表示，第二屆青年創新創業培育計畫，縣府攜手六福村、拓緯實業、智邦科技、華夏玻璃、緯謙科技、邁特電子、醫智亮加速器等七大企業，加速新創成長進程，除將打造大新竹第一個線上青年創新創業資源整合平台，也將帶領新創前進5月的國際級新創展會，接軌世界。

竹縣去年成立AIoT 加速器，在企業導師與創業輔導師的雙軌協助下，串連各方資源扶植青創快速掌握市場端的需求，並透過技術支援、場域驗證、行銷通路等多面向合作，深度結合雙方優勢、搶攻科技新商機，成果豐碩。

其中，膜淨材料公司獲得2023美國CES創新獎，亞軍杰倫智能科技也完成1.7億A輪募資（即產品成熟，營運有完整商業和獲利模式，行內也有口碑，但仍處虧損，需大量資金搶市佔率。

教育局長楊郡慈表示，今年七家企業導師匯集生醫、電子、製造、玻璃、半導體等領域的產官學研資源，徵求智慧製造、智慧醫療、智零售及智慧樂園等面向的提案。

112年度「青創點睛 竹夢成金」第二屆AIoT加速器培育計畫，即日起開始報名到6月2日截止，歡迎尚未成立公司之青創團隊或公司加入，詳情請上「新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁」查詢。