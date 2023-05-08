桃園市為六都之一，也是鄰近北台灣重要消費地區，今年年初中南部因為禽流感疫情造成全台大缺蛋，為此市府決議補助家禽產業設備升級，呼籲有意願申請的業者在5月底前寄件。

桃園市農業局說，近年來缺蛋問題深深影響民生生活，大家越來越重視家禽產業所飼養的雞、鴨、鵝隻，是否能產出滿足民生需求的優質禽品，農業局局長陳冠義表示，養禽場改建成非開放式禽舍，除了加速家禽產業轉型成現代自動化，也可以解決農業缺工及降低養禽場感染禽流感的風險。

桃園市農業局推動補助計畫，要協助家禽產業升級設備。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

因此農業局持續推動自動化智慧農業，並辦理「112年養禽舍改建升級補助」，補助項目包含密閉式水簾禽舍，最高補助上限為新台幣1000萬元、非開放式禽舍最高補助上限為新台幣450萬元，補助比率以每場改建禽舍項目及相關智慧自動設施（備）的建造總價不超過2分之1。

農業局提醒，申請時間從即日起至5月31日截止，請有意願申請的業者依補助辦法備妥相關文件寄至「桃園市政府農業局漁牧科」。若有相關補助疑問也能致電桃園市政府農業局電話03-3322101＃5454徐小姐詢問。