新北市議會民進黨團總質詢，猛問國防議題，新北市議員許昭興詢問新北市長侯友宜對美國對台軍售、非對稱作戰議題看法，侯友宜表示，捍衛新北這塊土地與人民是他的責任，大家最近常討論非對稱作戰，其實國防就是科技戰，傳統方式慢慢改變，調整觀念大家有共識，但很多傳統武器仍有必要功能。

許昭興說，侯友宜未來可能擔任國民黨總統候選人，台灣在中美衝突，地緣上扮演非常重要角色，新北市長身為台灣最大城市領導者，提供中央政府必要協助責無旁貸，她詢問對於美軍彈藥庫存放台灣一事看法？

侯友宜表示，整體國防中央要清楚，公開透明，很多都是看到報載，面對台海情勢，要講清楚。

對於役期延長，侯友宜強調，中央應該把整體國防政策講清楚，役期延長中央決定了，沒有聲音可以表達反對與否，許昭興說未來你可能當領導人，侯友宜回應「我現在不是」，許昭興再問「未來呢？」，侯再回「未來我會告訴你答案」。