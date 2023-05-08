民進黨新北市議員陳啟能今在議會總質詢，稱要「做球」給新北市長侯友宜，為他未來政治生涯加分，針對大陸軍機擾台、外國使節訪台稱台灣，侯強調，「中華民國是國家法定的名稱，他是中華民國新北市長，我反對台獨，台獨是沒有法律根據的。」

對於中共軍機擾台、打壓台灣，侯友宜說，「國家主權不容挑釁」，被問及如兩岸發生戰事怎麼辦？侯反問：「我一定挺身而出，保家衛國，這不是每個人該做的事嗎？」陳啟能稱讚侯這樣就會得分。

陳啟能稱這代表你認同台灣，「你是中華民國台灣新北市長」，侯友宜強調，「我是中華民國新北市長」，這要講清楚，中華民國是我的國家 台灣是咱的厝，兩邊都可以要顧好，兩邊都可以喊，但中華民國憲法沒寫「中華民國台灣」，中華民國是國家法定的名稱，我反對台獨，是沒有法律根據的。

另對前總統馬英九4月28日參加希臘德爾菲經濟論壇時，批總統蔡英文稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」違反憲法，民進黨新北市議員陳啟能今批馬的不當言論，不該繼續享有卸任元首國家禮遇條例。對此，侯友宜回應，只要中華民國法律規定下的，合法的都要給予保障。

陳啟能批馬英九身為中華民國卸任總統，享有國家禮遇，對外卻發表對國家主權不當的言論，詢問侯友宜是否認同馬英九的做法，侯答道，一切按照中華民國憲法規定。