前萬丹鄉農會理事長李麗卿，2013年涉嫌利用農委會收購稻穀保證價格政策，以人頭農民及蒐集公糧核定通知單，再買空賣空方式賺取差價，被依詐欺等罪判刑5年5月，部分罪刑定讞，屏東地檢署通知4月28日入監執行，但她並未報到，因此發布通緝。

李麗卿去年代表民進黨參選萬丹鄉長落選後，便鮮少參與公開活動，如今傳出遭到通緝，引發鄉內議論紛紛。

檢調指出，2013年李麗卿當選萬丹鄉農會理事長，發現農委會為掌握糧食來源、維護農民收益會向農民收購部分稻穀，以當年公糧每公斤20.6元至26元收購價，與市價18元相比明顯有利可圖，於是興起「炒穀」計畫。

她先結合當地糧商收購稻穀，再蒐集視同政府訂單的農民核定通知單及人頭帳戶，將農會倉庫作為稻穀買賣臨時調度空間，但2013年7月農糧署南區分署屏東辦事處人員到農會倉庫執行巡倉稽查發覺公糧短少，事件因此曝光。檢察官發現萬丹農會因此損失381萬餘元，李麗卿則從中獲利64萬2464元。