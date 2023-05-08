台灣失智人口推估已超過30萬人，其中96%為65歲以上者，一般認為多動腦、運動、均衡飲食等可降低失智症的風險，最新研究發現，習慣每天上網的成年人罹患失智症的風險降低43%，而最低失智症風險的每日上網時間為0.1~2小時間。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享一篇本月3日刊載於美國老年醫學會期刊（Journal of the American Geriatrics Society）的研究，該研究發現，有規定在上網的人，得到失智症的風險降低43%。上網時間與失智風險的關係為U型，這代表上網時數太長也不好，而U型的最佳區間在每天上網0.1~2小時之間。

該研究是針對18,154名成年人進行隨訪研究，受訪者年齡為50~64.9歲的無失智症者，受試者被調查的時間最長為17.1年，中位數時間則為7.9年。

研究發現，相較於不常上網的人，經常上網的人與大約一半的失智症風險相關，即經常上網者罹患失智症者的風險減少43%。然而，針對每天上網時間的統計發現，上網時間與失智症發生率呈現U型關係，也就是，上網時間太長也不太好，上網時間在0.1~2小時的成年人罹患失智症的的風險最低。