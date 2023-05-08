欣高8日表示，現任總經理陳榮信因任期屆滿，由退輔會來函解除推薦，並另行指派現任退輔會就養養護處長王繼開接任，8日董事會正式通過人事案，從5月16日生效。

欣高董事會同時通過今年第一季財報，營收3.47億元，跟去年同期的3.50億元，相差無幾，每股稅後盈餘0.35元，則比去年同期的0.44元，年減20.45％。

欣高董事長陳建東8日表示，今年第一季的天然氣營收稍有成長，但業外投資的營建收入減少，因此，第一季營收就沒有什麼變動，但，EPS的獲利減少，主要反應業外投資收益的下降。