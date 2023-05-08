欣高8日表示，現任總經理陳榮信因任期屆滿，由退輔會來函解除推薦，並另行指派現任退輔會就養養護處長王繼開接任，8日董事會正式通過人事案，從5月16日生效。
欣高董事會同時通過今年第一季財報，營收3.47億元，跟去年同期的3.50億元，相差無幾，每股稅後盈餘0.35元，則比去年同期的0.44元，年減20.45％。
欣高董事長陳建東8日表示，今年第一季的天然氣營收稍有成長，但業外投資的營建收入減少，因此，第一季營收就沒有什麼變動，但，EPS的獲利減少，主要反應業外投資收益的下降。
欣高石油氣（9931）總經理陳榮信，因任期屆滿，遭解除推薦，由國軍退除役官兵輔導委員會重新指派退輔會就養養護處長王繼開接任，欣高8日董事會通過此一人事令，16日生效，欣高董事會並通過今年第一季財報，每股稅後盈餘0.34元。
欣高8日表示，現任總經理陳榮信因任期屆滿，由退輔會來函解除推薦，並另行指派現任退輔會就養養護處長王繼開接任，8日董事會正式通過人事案，從5月16日生效。
欣高董事會同時通過今年第一季財報，營收3.47億元，跟去年同期的3.50億元，相差無幾，每股稅後盈餘0.35元，則比去年同期的0.44元，年減20.45％。
欣高董事長陳建東8日表示，今年第一季的天然氣營收稍有成長，但業外投資的營建收入減少，因此，第一季營收就沒有什麼變動，但，EPS的獲利減少，主要反應業外投資收益的下降。
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