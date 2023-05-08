16年前，新北市中和區建八路上有一輛汽車遭人破窗竊取車內財物，警方進行採證時，在汽車座椅上發現一滴血，但因當時監視系統不全，且未採集到犯嫌指紋，導致偵辦遇上困難無法破案。沒想到16年後，中和分局保全血液跡證比對到正在台東服刑的犯嫌，最終郭姓嫌犯坦承犯行，被依竊盜罪移請新北地檢偵辦。

據了解，郭男因缺錢花用，2007年10月12日時在中和建八路上徒手破窗，進入車內竊取零錢、音響及觸控螢幕，損失約4萬多元，郭男手部疑似遭車窗割傷，在坐墊上留下一滴血跡。

後續警方進行採證時，未採集到任何指紋，且當時的監視系統不完全，未能掌握犯嫌畫面，不過警方仍完整保留了這滴血的DNA，日前成功比對到正在台東法務部矯正署服刑的郭男

日前警方借提郭男進行偵訊，他難以置信表示「我不想演了」並坦承犯行。由於竊盜罪追訴期是20年追溯期，僅剩4年期限，郭男仍難逃法網全案依竊盜罪移請新北地檢偵辦。