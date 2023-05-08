泰山經營權之爭延燒，將以36億元取得街口金融科技40.4％股權，街口董事長胡亦嘉今日打破沉默，年初就與泰山接觸，泰山也不是唯一的潛在投資人，這件投資案本應是台灣企業發展多贏的局面，由台灣本土知名的老牌企業，投資了台灣本土的新創金融科技產業，若因無謂的爭議導致最後成為台灣產業的轉型與發展雙輸的局面，非台灣之福，盼爭議能盡快圓滿落幕。

胡亦嘉表示，一直有跟許多潛在投資人洽談投資方案，本次融資為街口金融科技在進入資本市場前的最後一輪融資，街口金融科技本來就預計於2024年上興櫃，2025年底前IPO（掛牌上市），強調新創虧損很常見，但爆發力不容小覷。

針對泰山公司對於街口金融科技的投資討論，胡亦嘉表示，在今年第一季即開始透過第三方會計師與律師事務所進行密集的專業財務、稅務及法務盡職調查，同時也有與其他的投資人進行投資意向的談判。街口對於任何的投資，皆將以對方董事會通過為交易的認定基準，對於上市櫃公司而言，皆以該公司發表的重大訊息為主。

胡亦嘉說，4月20日泰山董事會相關事宜上新聞又過了兩三天後，從媒體上得知居然有泰山的董事將簽有保密協定的商業投資合作條件公諸於世，向媒體斷章取義的透露，這嚴重影響街口與其他正在接觸的投資人可能更優渥的商業條件。

胡亦嘉強調，他身為街口金融科技的董事長，要對股東負責，爭取最佳條件。因此當泰山董事會通過後，街口亦依董事會結果執行本次交易。他也尊重泰山公司在證交所的說明，並感謝泰山公司沒有將街口金融科技的機敏財務資料公開，因這涉及受保密協定保護的商業機密談判，並不適宜在記者會上公開。

針對外界質疑街口虧損等事宜，胡亦嘉解釋，現在已邁入數位時代，甚至走到 AI，大型的科技公司虧損是很常見的，比如說Uber每一年仍有數億美元的虧損、ChatGPT（OpenAI 公司）去年就虧損 5.6億美元。街口的價值在於廣大且黏著的用戶群，以及多年來奠定的基礎金流架構，在現今數位金融的時代佔有絕對領先的地位，未來的發展與爆發力精彩可期。

胡亦嘉說，街口金融科技在這幾年營收已經明顯優化，今年第一季毛利同比增長30％，他想強調街口有今天的市場地位，是街口全體同仁經年累月努力耕耘的結果，這本應是一件值得鼓勵與讚賞的事情，台灣年輕的公司、年輕人必須要有未來，本人極度不希望因其他公司的經營權的爭議，抹滅了這些努力的成果。