母親節將屆，除了到飯店、餐廳歡慶佳節，也有不少人選擇外帶大餐在家過節，免於舟車勞頓或人擠人，且不受場域與時間限制，在家樂享美食度佳節。饗賓餐旅集結旗下不同品牌，推出多檔母親節限定外帶套餐，最低只要2988元，最高4000元有找。高雄漢來飯店也推出母親節套餐，線上訂購可省800元；會員透過品牌APP訂購，有機會抽中價值7080元的漢來海港餐券6張。

「饗泰多」推出黃咖哩軟殼蟹、三味泰泰串烤拼盤、泰式飲料、蛋糕等共12款泰風美食，約4人份量，售價3888元。(饗賓餐旅事業提供)

饗賓母親節套餐可說是年年熱銷，今年孝親感恩盛宴品項豐富，國民Buffet「饗食天堂」匯集干貝竹笙雞湯、姿香香魚、德國豬腳等多國料理，提供6人份10道豐盛佳餚。喜歡重口味美食的人可選「開飯川食堂」，可以吃到金湯嫰肥牛、豆酥扁鱈等11道好料。「饗泰多」推出黃咖哩軟殼蟹、三味泰泰串烤拼盤、清香檸檬魚、炭烤瀑布牛涼拌等，還有泰式飲料、冰品、蛋糕共12款泰風美食，讓媽媽體驗不同風味的佳節好料。

「果然匯」全素母親節套餐提供7道蔬食和全素「楓糖香蕉胡桃塔」，適合茹素者長輩食用。(饗賓餐旅事業提供)

另外，「真珠 台灣佳味」則端出金旺鳳梨蝦球盅、團聚必備的鹽焗雙醬雞等9道約4人份的人氣台菜；廣受蔬食者喜愛的「果然匯」全素母親節套餐，則提供7道蔬食和全素「楓糖香蕉胡桃塔」感恩媽咪平日的辛勞。外帶母親節套餐葷素通包，可享中西川泰等多種美食風味，售價從2988到3988元不等，民眾在「饗帶走EATOGO」平台一指下訂，即可到店取貨，在家輕鬆享用。

漢來宴會廳推出母親節外帶餐，共有拼盤、熱菜、主食、燉湯與甜點蛋糕等8道餐食。(漢來美食提供)

漢來巨蛋宴會廳推出的「風沙酥香豬肋排」，以粵菜避風塘的烹調手法呈現，一旁還搭配炸薯塊，大小朋友都喜愛。(漢來美食提供)

高雄漢來飯店宴會廳與巨蛋宴會廳，也推出限量版的外帶母親節套餐，每套共有8道菜式，可供6人共享，有台式與粵菜口味，從拼盤、熱菜、主食、燉湯與蛋糕等，食材則匯聚了澳洲龍蝦、干貝、肋排、黃金鯧等山珍海味，澎湃程度媲美年菜，定價7388元，線上訂購可享6588元優惠價；高雄指定區域加價400元還享外送到府服務。

「來美食APP」的會員線上訂購外帶母親節套餐，加碼抽價值7080元的漢來海港餐券6張，有機會全家免費吃海港，預計抽出1名。而首次下載加入新會員還可立即獲贈100元餐飲抵用券，在全台漢來美食餐廳都能使用。