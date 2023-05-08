台驊預期第二季營運，受惠運價及中國內需市場回升等兩因素，整體營運有機會優於第一季，部分美國零售業預估，5月底、6月初有機會開始補庫存。再者，在全球供應鏈移轉，台驊將加速投資東南亞及南亞印度市場，將以併購或合資方式快速爭取商機。

財務投資部分，台驊目前投資組合包括海運／空運、貨代及航太等相關優質公司。因為持股成本低，且多為高殖利率型股票，其股利收入可提高每股盈餘，或是享有出售後的資本利得收入，有助於增加營運資金及未來發放現金股利所需。

台驊第一季海運營收19.59億，主要受到運價下跌及庫存去化緩慢影響，運力需求疲弱，4月起拉貨需求有逐步回升跡象，同時中國第一季經濟成長達4.5%優於市場預期，全球第二大經濟體復甦，預期將同步提升整體市場運力需求。

此外，台驊第一季空運營收為7.36億元，年減48%，儘管運價仍高於疫前水平，但貨運量仍受到國際戰事、庫存去化進度及供應鏈問題等綜合因素影響。

值得注意的是，中國第一季經濟成長優於預期，3月零售額同比增長10.6％，為2021年6月以來最高增幅，第一季零售額增長5.8％，台驊內貿物流業務受惠內需消費力道逐漸回復，且國際大客戶持續增加倉儲運輸需求，第一季營收達台幣6.73億元，年增9.23％。在消費及製造業需求回溫下，有助倉儲物流業週轉率提升。

展望第二季，台驊表示，全球經濟雖仍受到戰爭、通膨及地緣政治因素影響，但中國第一季經濟數據優於市場預期，有助全球庫存去化，加速製造業供應鏈及倉儲物流業景氣復甦。

國際貿易市場受到中美貿易影響，供應鏈持續重組及轉移，根據Alix Partners於3月發布貨櫃航運展望，東南亞及印度的國際貿易正在增長。