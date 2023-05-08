勵威擁有多項探針卡專利，產品布局分為半導體封測Turn Key、高端精密設備製造維修與銷售，以及設備耗材銷售三大類。

勵威今年首季營收3.99億元，較去年同期的1.92億元大幅年增近108％，其中，受惠獲大客戶認證，半導體耗材自2022年起占比持續成長；反之，探針卡業務則因半導體市況不甚理想而出現下滑。

觀察今年首季產品營收占比，先前作為主業的探針卡業務大幅降至19％，較去年全年的47％大減28的百分點，精密設備維修銷售則是較去年的7％大幅提升至29％，半導體耗材銷售也擴增至52％。

展望後市，賴志豪指出，探針卡業務方面，目前仍需端看上游的晶圓廠、IC設計廠需求何時轉佳，但看好第一季應是低點、第二季回溫，第三、四季則有望緩步成長。

不過，大陸市場方面探針卡下滑程度則相對沒有那麼多，勵威業務主力為CPC（懸臂式探針卡），適用在成熟製程，主要涵蓋MCU、CIS、PMIC等邏輯IC測試，主因大陸受美國高階製程制裁下，加大成熟製程投資力道，對勵威主攻的成熟製程相關業務相對有利。

此外，勵威董事會也於4月24日決議辦理私募普通股案，將引進策略性投資人，私募股數以不超過1,800,000股為限，將自股東會決議之日起一年內分兩次辦理，公司也透露目前已有洽談對象。