華承妍新歌〈哎呀〉充滿豐沛的青春情緒。（ONELEADER提供）

華承妍的新歌〈哎呀〉描述思念、等待一個人的心情，整首歌充滿羅曼蒂克氛圍，創作動機卻不是因為她有戀愛對象，而是去年某天華承妍有事要問經紀公司老闆，但因對方在忙沒有即時回覆，她在傳了好幾個訊息的跑步機上，突然迸發靈感，旋律油然而生，並且將等待的心情寫成詞，創作出這首情緒豐沛的歌曲。

華承妍用近似吟唱及口白的方式詮釋〈哎呀〉，搭配吉他和打擊樂器，聽起來有一種生活化又「小鹿亂撞」的感覺；得知她當時僅花不到1小時就寫完這首歌，團隊忍不住幽默誇讚「有不小心哎呀哎呀，就寫出一條歌的都市傳說嗎」？

擁有一半日本血統的華承妍，曾就讀首席名校早稻田大學，在校時參加歌唱選秀大賽摘下冠軍，而被「JPOP傳奇」小室哲哉相中，組成女團出道。這回首度帶著音樂作品來台叩關，華承妍對工作之旅充滿好奇與期待，宣傳新EP《X樂園》之餘，經常在收工後穿梭台北大街小巷，騎著ubike到處晃晃、體驗夜市文化、品嚐新奇小吃，最愛公館巷弄裡的豬血糕和蔥油餅，更因緣際會從朋友手上，拿到一整份滿月油飯和麻油雞，讓她迷上台式風味，直呼「整個不可自拔」。