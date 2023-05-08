高雄少年隊將詐騙集團常用手法與時下熱門開花舞結合，透過創意有趣的方式，提高青少年們防詐意識。（高雄市少年隊提供／崔正綱高雄傳真）

避免少年誤成詐騙集團棋子，高雄市少年隊以南韓人氣女團BLACKPINK成員Jisoo主打歌「꽃FLOWER」招牌開花舞，手掌的花朵則改為詐團慣用「給我提款卡」、「幫我領錢」手法，後再由隊長主舞搭配反詐台詞，並介紹「反詐三部曲」微電影，宣傳反詐意識。據統計，今年與去年同期對比，少年涉詐欺從57人下降至35人次，少年隊指出，持續結合少年時勢熱門話題，透過創意有趣方式，提高少年們防制犯罪思維。

Jisoo在4月推出主打歌「꽃FLOWER」招牌開花舞是許多青少年近期爭相模仿的舞蹈之一，少年隊也趁此次熱潮，將開花舞的花朵替換成詐團常見的「給我存摺」、「給我提款卡」、「幫我領錢」，再由隊長王春生領銜主舞，並用幽默詼諧的口白，勸導少年切勿誤入詐團圈套，後續還有介紹「反詐三部曲」微電影，呼籲青少年們觀看犯罪預防宣導片，獲取相關資訊避免被騙。

少年隊指出，少年涉嫌從事少年車手、人頭帳戶、點數等各類詐欺型態和案件，今年1至4月統計為35人，較去年同期57人，減少22人，幅度達38％。為吸引更多的青少年了解「反詐騙」的重要性，搭配時下最夯議題拍攝多部宣導短片，利用青少年慣於閱聽的網路平台，有效且快速的傳播並提高防詐意識以及防制犯罪思維。