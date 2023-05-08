大陸歌壇天后那英嗓音雄厚，90年代加入台灣福茂唱片，推出第二張專輯《白天不懂夜的黑》後橫掃排行榜，讓她被封為「情歌天后」，從此唱紅不少經典歌曲，近日她在節目中提起過往在台灣的日子，她直率表示在台灣像是：「到家了」。

大陸綜藝節目《聲生不息‧寶島季》採訪歌手那英，她說：「台灣是我真正踏上歌壇，開始知道什麼叫唱片，那就是發源地了」，那英說那時候要準備出唱片，就會來台灣幾個月，這期間了解了當地的風土人情，在台灣時她大多住酒店，但很多時間都在外面跑，因為會有許多唱片公司的同事每天約她出去吃好吃的，她表示也不把自己當外人，「我就覺得我真的是『到家了』那種感覺，就覺得台灣的美食和人情還有音樂氛圍，還有人的這種，就是我們在一起相處的感覺，真的沒有任何障礙」，她直呼感覺很多台灣人把她當鄰家小妹對待，相處起來很放鬆。

那英聊起工作時，在錄音棚錄歌會在隔壁棚碰見庾澄慶、周華健、任賢齊等等歌手，大家結束後會聚在一起吃飯，互相分享音樂，「就家長裡短地聊一聊，那種氛圍特別好」，唱片宣傳期時也會碰到許多歌手，那英說會用自己的方式化解很多的緊張和尷尬，年輕的時候不會顧慮太多，自嘲是「傻大膽」。

大陸歌手那英早年在台灣發展。（圖／中時資料照）

那英早年在歌唱比賽獲獎，得到和作曲家谷建芬學習的機會，她1993年加入台灣福茂唱片，認識歌手王菲，後來她發行專輯《白天不懂夜的黑》奠定歌壇天后地位，1998年她與王菲合作春晚舞台紅遍大陸，2001年更獲得金曲獎「最佳國語女演唱人獎」，創下史上紀錄。