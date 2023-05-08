台灣虎航從今年7月開始，推出韓國釜山、越南峴港、韓國濟州及日本名古屋「中進中出」包機直航。(林欣儀攝)

疫情解封，台中市府邀集中部各縣市全力拚經濟，成功爭取台灣虎航從今年7月開始，推出韓國釜山、越南峴港、韓國濟州及日本名古屋「中進中出」包機直航，另台中飛澳門定期航班也將於7月復航。在8日的宣告記者會上，台中市長盧秀燕大聲宣告「我們準備好了」。

邊境解封後，觀光復甦力道強勁，在虎航增添台中機場包機新航線宣告記者會上，包括新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義市都派員參加，盼一起迎接觀光客到來。

盧秀燕表示，疫情解封後，大家要拚經濟、振興經濟，台灣虎航從7月開始在台中機場有4地5條航線復航或開通，將可有效振興中台灣各縣市的觀光旅遊，讓中台灣的美好被看見；經濟觀光旅遊不談政治，是連接世界各國的最好方法，竭誠歡迎從世界各地來的旅客。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，這次4地5條航線除了台中飛澳門為2017年開通的航班，因疫情而暫停，將於7月復航，另台中飛釜山、峴港及濟州、名古屋是包機新航線，以4到5天一串的方式執行，4個航班陸續在7、8月開通，希望透過多元航線頻繁交流，帶來更多國際觀光旅客。

台中市府觀旅局強調，市府在疫情期間持續做好觀光軟體整備作業，累積觀光行銷量能，除了虎航將開通的4地5航線作為起頭，另有台中到韓國仁川、台中到越南海防市、台中到越南胡志明市等航線都在規畫中，觀旅局也持續接洽航空業者開闢台中新航線，盼帶動觀光加乘效應。