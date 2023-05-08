紐西蘭將在未來4年增加7.48億紐元（約新台幣145億元）國防預算，政府正在努力遏止軍隊人員流失，並確保紐西蘭軍方有充分能力與盟邦及夥伴協同行動。

路透社報導，紐西蘭國防部長李特（Andrew Little）在聲明中表示，政府未來4年將投入4.19億紐元以提升國防人員薪酬，並斥資3.28億紐元升級資產與基礎設施。

李特表示，「隨著氣候變遷以及日益競爭的地緣戰略環境，包括在我們的太平洋區域，重要的是紐西蘭必須具備人力與裝備來扮演我們的角色，以支持全球和平與安全」。

紐西蘭國防軍（New Zealand Defence Force）司令、空軍中將蕭特（Kevin Short）在電子郵件中表示，這筆預算是近年來分配給軍方最有意義的撥款，也是一項重大消息。

紐西蘭軍方面臨大量人員流失，導致3艘軍艦閒置，P-3獵戶座（P-3 Orion）機隊也因缺兵而提前退役，使得紐西蘭空中偵察能力受限。與此同時，太平洋地區的競爭漸趨白熱化、氣候變遷使得天災頻發，紐西蘭還不斷對烏克蘭提供援助。

基礎設施方面的注資，將升級紐西蘭的巡防艦以及「巨蝮蛇」（Bushmaster）輪型裝甲運兵車，同時也替北島（North Island）的奧哈基亞（Ohakea）空軍基地建造新的燃料區。

替國防人員加薪，則代表9成的紐西蘭國防軍將能獲得市場行情或接近市場行情的薪資。