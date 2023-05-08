這是全球首例以臍帶血細胞來進行「長新冠」治療的臨床二期實驗。

此前瞻性臨床實驗設計涵蓋多項全球第一： 1)第一個US FDA核准查驗登記用人體二期臨床以臍帶血細胞治療長新冠； 2)第一個以臍帶血細胞治療慢性疲勞的臨床實驗； 3)第一個在同一名受試病患給予多劑臍帶血細胞治療設計。

輝瑞藥廠去年十月底宣布，Paxlovid在NIH的RECOVER program經費的資助下，對神經系統功能異常的長新冠病患，進行臨床三期實驗，以證明Paxlovid在治療長新冠的療效。由於Paxlovid的作用機轉為抑制新冠病毒的複製，所以在藥物開發的意義上面較偏向於預防長新冠的發生，或減緩病毒破壞神經系統所造成的影響。

永笙的RegeneCyteTM為一種細胞新藥，其作用為修復長新冠中常見的疲勞及腦霧，所以除了展現長期性的治療外，也可以作用在體內新冠病毒已消失，但後遺症仍存在的患者。這些資訊顯示輝瑞的Paxlovid與 永笙KY的RegeneCyteTM在治療長新冠有互補的作用。

根據WHO統計，自2019年全球受新冠疫情影響至今，已有6億人受到感染，超過10%受感染的病患，約6000萬人會產生持續性後遺症 — 長新冠Post-COVID，且持續增加中。世界衛生組織的「長新冠」臨床定義，最主要的三大症狀包含疲勞、腦霧和肌肉疼痛，具體表現因人而異。另外較常見的持續症狀包括呼吸急促、發冷、身體疼痛、頭痛、關節痛、胸痛、咳嗽和持續的味覺或嗅覺喪失等，症狀持續數周、數月甚至長達一年，目前並無任何特效藥物可以治療。