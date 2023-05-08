40歲婦人2年前懷孕產檢發現胎兒罹「先天性橫隔膜疝氣」，部分的小腸、大腸、胃和肝臟滑進胸腔，醫護團隊接生後及時修補，如今孩童已平安長到2歲。（澄清中港院區提供／潘虹恩台中傳真）

40歲婦人2年前懷二寶時，產檢發現胎兒罹患「先天性橫隔膜疝氣」部分的小腸、大腸、胃和肝臟滑進胸腔，醫護團隊獲知後，啟動跨專科團隊為胎兒接生，成功修補橫隔膜並將滑進胸腔臟器歸位，近期婦人再度來到澄清醫院產下三寶，並特地帶著2歲男嬰前來感謝醫護團隊。

澄清醫院產科主任關祥彬說明，橫膈膜是分隔胸腔和腹腔的重要構造，當發育不完全而形成破洞時，腹腔器官便會竄入胸腔壓迫肺臟影響發育；先天性橫膈膜疝氣的發生率約2000到5000分之1，發生原因不明，可能與基因有關，並有75％的先天性橫隔膜疝氣發生在左側。

關祥彬說，該婦懷孕第36周，在高層次超音波檢查時發現胎兒有左側橫隔膜疝氣狀況，院方立即召開跨專科醫療會診，確認於生產後的醫療作為，全力為出生後的男嬰做最好的醫療和照護；男嬰出生時為2665公克，活力差、全身膚色蒼白、呼吸淺快不規則，腹部明顯凹陷，立即由新生兒醫護團隊接手。

經監控其生命徵象，2天後由小兒外科進行開刀，發現嬰兒左側橫隔膜破了4公分乘以2公分的大洞，部分的小腸、大腸、胃和肝臟已滑進胸腔，壓迫到左肺影響肺泡的擴張，於是進行橫膈膜修補手術，將腹內的器官復位，以減少對肺臟的壓迫，進而幫助肺泡擴張，術後照顧1個月順利出院。

關祥彬表示，胎兒罹患先天性橫隔膜疝氣，有賴於高層次超音波產檢發現，事先給產婦很好的心理建設，事後由澄清醫院的產科、小兒科、小兒外科、新生兒科的跨科團隊緊密合作，才成功接手治療，否則若錯失開刀治療時機，竄進胸腔的腸子，有可能會造成腸阻塞、扭轉，甚至壞死的狀況，危及新生兒的生命。

近日該婦人懷了第3胎，特別到澄清醫院進行產前檢查和生產，近日在澄清醫院產下男嬰；婦人說，她特別喜歡小孩，當初懷二寶特別高興，未料胎兒罹患橫隔膜疝氣，感謝澄清醫院那麼多科醫師一起關心和醫療，二寶活潑健康成長，這次懷三寶，特別將二寶帶來醫院，感謝醫師和護理師照護。