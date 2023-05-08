28歲香港時尚名媛蔡天鳳(Abby Choi)疑似想賣掉提供給鄺姓前夫一家居住的2.85億豪宅，慘遭設局殺害，並進行肢解烹屍，慘絕人寰的手法震驚兩岸三地，今(8)明連續兩天開庭審理，而案發地點如今淪為凶宅，沒人敢租、敢買，連帶衝擊周圍房屋的地價，事後更傳出郭富城曾出手，聯繫警察高層，加速警方查案的進度。

今日蔡天鳳案開庭，鄺姓前夫、前夫哥哥跟公公被控謀殺罪，婆婆則涉嫌銷毀通話紀錄，另協助罪犯逃逸的遊艇公司職員跟前夫友人亦於下午受審，而女網紅則未出庭，由律師代為聆訊。檢方表示目前警方已拘捕所有涉案人員，且在車上發現蔡天鳳的血跡，但由於需檢驗電鋸、刀等30多件物品殘留的DNA，將此案繼續還押至7月再訊，另外法官也拒絕了蔡天鳳婆婆的保釋申請。

事實上，蔡天鳳一案能在失蹤48小時內，獲得警方關注展開搜尋，很大程度與閨密方媛有關，外傳方媛在蔡天鳳失蹤後，相當憂心，將此事告知老公郭富城，郭富城隨即聯絡警方高層求助，另外還有一說指，蔡母曾說好幾日夢到女兒，透露藏屍地點有許多狗吠聲跟猴子，且夢境中的房屋門前相當寬敞，很可能成為日後警方查出案發地點為大埔龍尾村的重要線索。

最近港媒《大公報》派記者重返案發地點，發現村民對陌生人尤其警惕，除了加裝監視器之外，不少村民均會刻意繞路，亦有民眾搬離大埔龍尾村，包括案發地點2樓的房客，對此，有房仲直言此案過於轟動，得至少花費十年時間，才能稍微被世人淡忘。