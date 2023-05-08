5月7日是中國駐南聯盟（南斯拉夫）使館遭以美國為首的北約轟炸24周年紀念日，大陸外交部發言人汪文斌8日在例行記者會上表示，以美國為首的北約應當認真反省自身犯下的罪行，徹底摒棄過時的冷戰思維，停止挑動地區矛盾，停止製造分裂動盪，真正為促進歐洲和世界的和平穩定與長治久安做點實事。

澎湃新聞報導，汪文斌表示，1999年5月7日，以美國為首的北約轟炸中國駐南聯盟使館，造成3名中方記者遇難，20多名中方外交人員受傷，中方人民不會忘記他們為捍衛真相公平和正義付出的鮮血和生命，也不會忘記以美國為首的北約犯下的這一野蠻罪行。

汪文斌指出，北約一方面聲稱是區域性、防禦性組織，一方面不斷渲染地區緊張局勢，製造陣營對抗。冷戰後，以美國為首的北約一再點燃衝突的引線，將戰火燃向世界。從波赫（波士尼亞與赫塞哥維納）到科索沃，從伊拉克到阿富汗，從利比亞到敘利亞，據不完全統計，僅2001年後北約發動和參與的戰爭就導致數十萬人喪生，數千萬民眾流離失所。近一段時期，北約持續東進亞太、挑動陣營對抗、破壞地區和平穩定，已經引起地區國家高度警惕。

汪文斌說，如今，在中國大陸駐南聯盟被炸使館舊址上矗立著一座紀念碑，上面鐫刻著「緬懷烈士 珍愛和平」。以美國為首的北約應當認真反省自身犯下的罪行，徹底摒棄過時的冷戰思維，停止挑動地區矛盾，停止製造分裂動盪，真正為促進歐洲和世界的和平穩定與長治久安做點實事。