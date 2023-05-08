台北市自行車交通事故件數逐年增加，市議員王欣儀8日要求市府從加強管理公共自行車著手，在YouBike貼上字體大且清楚編號，方便民眾檢舉也可遏止違規。北市交通局回應，1個月內與微笑單車公司研議可行性。

根據台北市警察局交通警察大隊統計，自行車交通事故數近5年呈現上升趨勢，2018年有2371件死亡、受傷或車損案，2019年2499件、2020年2645件、2021年2532件，去年2756件更創下4年來新高，今年統計至2月止446件。

人行道自行車交通事故件數也愈來愈多，2018年有39件行人或騎士受傷，2019年增至51件、2020年達到70件最高，2021年緩降到64件、去年68件，今年至2月止有8件，5年多來總數達300件。

王欣儀認為，自行車使用愈來愈頻繁，但安全騎乘的宣導、配套不足，導致人車爭道狀況日趨嚴重。不少民眾反應，現在走在人行道上不是被機車按喇叭，就是有自行車按鈴催趕。

她指出，更有民眾好端端走在人行道，卻遭自行車撞傷，騎士卻只回頭看一下便揚長而去，由於自行車沒有車牌，根本無法檢舉或提告。

王欣儀要求交通局在YouBike車身明顯處貼上字體大且清楚的編號，若有騎士肇事逃逸，民眾可記下車輛編號，配合租借紀錄找到騎士舉發或提告。此外，YouBike車籃內應貼上「行人優先」警語，時刻提醒騎士要禮讓行人。

交通局長謝銘鴻回應，1個月內與微笑單車公司研議車輛編號形式、車籃加貼「行人優先」警語，另也會討論能否增加YouBike違規記點制。