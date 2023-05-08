財政部今天公布4月出口359.6億美元、年減13.3%，官員分析，在通膨陰影、中國疫後「冷復甦」、廠商持續庫存調整等3大主因之下，儘管資通產品拉貨力道回升，但外銷主力積體電路需求仍疲軟、傳產貨品續陷頹勢，4月出口寫連8黑。

展望後市，財政部統計處指出，預估5月出口規模將落在355億至368億美元之間，年減幅度為12.5%至15.5%，將連續9個月負成長。

財政部今天公布4月海關進出口貿易初步統計，4月出口金額為359.6億美元，年減13.3%、連8黑；進口292.5億美元、年減20.2%。出進口互抵後，4月出超67.1億美元，寫歷年單月的第3高水準。

累計今年前4月總出口值為1337億美元，年減17.7%，為自金融海嘯、近14年以來的同期最深跌幅。

出口仍未見春燕，財政部統計處長蔡美娜分析，除產業淡季、出口物價下跌、基期高等次要原因，最主要可歸納成3大因素；首先，全球通貨膨脹陰影以及升息效應，明顯壓抑終端消費需求，造成全球經濟復甦底氣不足。

再者，蔡美娜指出，先前各界高度期待的中國疫後復甦，目前看來屬「冷復甦」狀態，使疫情解封紅利不如想像中強勁；最後，整體產業鏈的庫存調整尚未完全消化，目前仍處於調節階段。反映在出口11大貨類上，蔡美娜表示，4月資通與視聽產品一支獨秀正成長，其餘10大貨類呈現年減。

科技產品出口相對略有改善，蔡美娜表示，儘管半導體業尚在積極調整庫存，積體電路需求仍偏弱，4月電子零組件出口157.4億美元、年減8.6%，但跌幅連3月收斂，且為近4個月來首度低於1成。

資通與視聽產品堪稱4月外銷亮點，蔡美娜指出，隨電腦零附件、交換器及路由器、顯示卡等產品的接單轉強，資通出口額回升至54.7億美元，創歷年同月新高，更終止連5黑。

光學器材4月出口7.5億美元，年減17.8%、為過去12個月來最小的衰退幅度；蔡美娜表示，隨電視面板備貨動能回溫，面板廠商動態調控產能、供需結構好轉帶動，「光學器材的黑暗時期過了」。

「傳產貨類目前仍深陷頹勢」，蔡美娜直言，基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品、化學品，都受到需求端冷卻，外銷價與量進而被壓縮的影響，4月出口分別年減25.2%、28.6%、34.4%；紡織品出口衰退幅度也來到近3成。

同時，4月礦產品出口由紅翻黑，蔡美娜分析，主因為國際原油價格較去年同期下跌超過2成，使礦產品出口報價跟著走低。

機械出口衰退幅度縮至13%，屬傳產貨品中跌幅較輕者，蔡美娜指出，主要是來自中國與香港的自動化需求稍微止穩、抵消一部分跌幅。