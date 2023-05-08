後疫情時代5G商轉加速，高頻高速無線連網需求持續攀升，普萊德宣布推出戶外型長距離5GHz無線基地台（WBS-900AC-KIT），主打相容IEEE 802.11ac提供900Mbps 傳輸速率，支援TDMA (Time-Division Multiple Access) 分時多工技術，讓多用戶共享同一個無線頻段時能避免各用戶之通訊互相干擾，輕易達成點對點遠達20公里超高速無線連網。

普萊德指出，此新品相容於802.3at PoE標準可彈性布建，具備IP65防水防塵抗UV外殼耐攝氏零下40度至高溫70度寬溫工作範圍，適合企業、智慧交通、偏遠鄉鎮的遠距高速無線通訊應用。

另為提昇網路傳輸彈性，普萊德亦加碼推出具備高速USB介面之工業級網管型交換器系列 (IGS-10020HPT-U，IGS-4215-16T2S-U)，便於管理者運用簡易的USB介面器材設定區域網路，並可透過產品內建的光纖介面實現長距離網路建設。

普萊德指出，此系列產品提供第三層靜態路由、Cybersecurity資安防護，支援國際標準ERPS Ring 冗餘環備援能力，在嚴苛工業環境穩定運作。尤其，IGS-10020HPT-U通過歐洲 e-Mark 國際車規認證 (E24)，更利於打造車聯網監控、影音傳輸與無線服務等多元應用。